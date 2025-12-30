Bugatti'nin 192 Milyon TL'lik Arabası Hayalleri Suya Düşürdü (Video)

Bugatti'nin 3,8 milyon dolarlık (192 milyon 39 Bin 688 TL) hız canavarı Tourbillon'ın satışa sunulmasına çok az bir süre kalmışken otomobilin son görüntüleri kullanıcı beklentilerini dip seviyeye çekti. Çok hızlı olması ile dikkatleri üzerine çeken araç test sırasında hiç beklenmedik durumla karşı karşıya kaldı.

Bugatti Tourbillon Karda Çaresiz Kaldı

İlk olarak 2024 yılında tanıtılsa da 2026 yılında sahiplerine ulaştırılacak olan Bugatti Tourbillon için testler devam ediyor. Zorlu hava koşulları karşısında sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olmak için çalışmalara devam edilirken sosyal medyada yayılmaya başlanan görüntüler işlerin pek de yolunda gitmediğini gözler önüne serdi.

Hırvatistan'daki testlere şahit olan bazı kullanıcılar, dünyanın en pahalı otomobilleri arasına katılması beklenen aracın yol kenarında kar ve çamur yığınına saplanmış bir hâlde durduğunu fark etti. Hızlı bir şekilde yayılan fotoğraflarda bir kişinin aracı saplandığı yerden kurtarmak için karı kürekle kazıdığı görüldü.

Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği bilinmese de bazı tahminler yürütülüyor. Bazıları test sürüşü sırasında aracın yoldan çıktığını ileri sürüyor fakat diğer fotoğraflara baktığımızda arabanın tekerleklerinin yarısına kadar karla kaplandığını görüyoruz. Benzer durumu üst kısmı için de söylemek mümkün.

Bu ipuçlarını birleştiren kullanıcılar, aracın gece boyunca orada park hâlinde kaldığını, yoldan geçen bir kar küreme aracından gelen karların ise otomobilin üzerine gelerek orada kalmış olabileceği yönünde bir varsayımda bulundu. Söylentiler dolaşıma girdikten sonra Bugatti'nin patronu Mate Rimac, kendi Facebook hesabından bir video paylaştı ve arabanın karda sorunsuz şekilde hareket ettiğini gözler önüne serdi.

Bu olayı kullanıcılar açısından özellikle ilginç hâle getiren durum, aracın çok güçlü ve pahalı olması. Tourbillon'ın 1.775 beygir gücüne sahip olduğu göz önüne alındığında basit bir kar kütlesi karşısında çaresiz kalıp kürekle kurtarılmayı beklemesi, otomobil tutkunları açısından pek de alışagelmiş bir durum değil. Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan görüntüler hızla ilgi gördü. Peki, sizin bu konu ile ilgili görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.