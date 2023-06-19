Kurt Seyit ve Şura Dizisi İtalya'da Büyük İlgi Gördü

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Türk dizisi "Kurt Seyit ve Şura" İtalyan izleyicilerin büyük ilgisini çekmeyi başardı.

Yetenekli senarist Ece Yörenç ve yönetmen Hilal Saral'ın imzasını taşıyan bu ilgi çekici dizi, kısa bir süre önce İtalyan televizyon ekranlarında yerini alarak uluslararası yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret etti.

Kurt Seyit ve Şura, Her Cuma İtalyanları Ekrana Kilitliyor

Ünlü uluslararası dağıtımcı Eccho Rights'tan yayın haklarını alan Mediaset, "Kurt Seyit ve Şura"yı İtalyan izleyicilerle buluşturma sorumluluğunu üstlendi. Cuma günleri belirlenen zaman diliminde, İtalya'nın dört bir yanındaki izleyiciler artık Canale 5 kanalında bu büyüleyici hikâyeyi izleyebilecekler.

Dizinin etkileyici oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Farah Zeynep Abdullah, Fahriye Evcen, Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Demet Özdemir, Çağlar Ertuğrul, Ushan Çakır ve Melisa Aslı Pamuk gibi değerli oyuncular yer alıyor.

Peki siz dizinin İtalya'da yakaladığı popülarite hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.