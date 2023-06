Netflix Tudum 2023: Merakla Beklenen Diziler ve Yeni Fragmanları

Önemli gelişmelere ev sahipliği yapan Netflix Tudum 2023 etkinliğinde merakla beklenen diziler ve filmler ile ilgili yeni fragmanlar paylaşıldı. Fragmanların yanı sıra bazı önemli duyurular da yapıldı. Etkinlikte yaşanan gelişmelere dair tüm detaylar haberimizde.

Netflix tarafından düzenlenen etkinlikte aksiyon düzeyi yüksek olan film serisi Extraction 3 duyuruldu. Extraction'ın ikinci filmi geçtiğimiz günlerde popüler dijital yayın hizmetinin kütüphanesine eklenmişti.

İlk sezonuyla dünya genelinde büyük bir popülerlik elde eden Stranger Things dizisinin yeni sezonuyla ilgili önemli bir duyuru yapıldı. Stranger Things'in oyuncuları arasına yeni bir isim daha katılacak. Terminator serisinde Sarah Connor karakterini canlandıran Linda Hamilton, beşinci sezonda yer alacak.

Netflix Tudum 2023'te Tanıtılan Dizilerin Fragmanları

Etkinlikte büyük bir merak içerisinde beklenen diziler ve filmler ile ilgili fragmanlar yayımlandı. Paylaşılan fragmanlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Berlin Dizisinin Yeni Fragmanı Yayımlandı

Geçtiğimiz aylarda çıkış tarihi açıklanan Berlin dizisinin yeni fragmanı izleyicilerle buluştu. Aralık ayı içerisinde Netflix'in kütüphanesine eklenecek dizinin yeni tanıtım videosu 1 dakika 43 saniye uzunluğunda.

Squid Game 2. Sezon Oyuncu Kadrosunu Gösteren Video Paylaşıldı

Squid Game 2. sezon oyuncuları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezonda dört yeni oyuncu göreceğiz. Bu oyuncuların kimler olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

One Piece Dizisinin Fragmanı Paylaşıldı

En iyi animeler denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan One Piece'in dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. One Piece'in fragmanı paylaşıldı ve çıkış tarihi açıklandı. 31 Ağustos tarihinde izleyicilerle buluşacak dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Avatar: The Last Airbender Dizisinin Videosu Paylaşıldı

Avatar: The Last Airbender isimli yapımın live action versiyonu için bir video yayımlandı. 53 saniye uzunluğundaki video, söz konusu dizinin 2024 yılında yayımlanacağını gözler önüne

seriyor.

The Witcher 3. Sezon Videosu Yayımlandı

The Witcher hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme de yaşandı. Dizinin sabırsızlıkla beklenen 3. sezonunun videosu paylaşıldı. Aksiyon düzeyi yüksek sahnelere ev sahipliği yapan videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Yakında Çıkacak Kore Yapımları Hakkında Video Paylaşıldı

Yakında Netflix'in kütüphanesine eklenecek Kore yapımları ile ilgili bir video yayımlandı. Sweet Home isimli popüler dizinin de yer aldığı videoda yeni yapımlara dair sahneler görüyoruz.

3 Cisim Problemi İlk Fragmanı Yayımlandı

Cixin Liu tarafından yazılan The Three-Body Problem isimli romandan uyarlanan 3 Cisim Problemi dizisinin fragmanı paylaşıldı. Bilim kurgu dizileri izlemekten keyif alan kişilere hitap eden yapımın fragmanına aşağıda bulunan oynatıcıdan göz atabilirsiniz.

Netflix Tudum 2023'te Tanıtılan Filmlerin Fragmanları

Netflix Tudum 2023 etkinliğinde bazı filmlerin fragmanları paylaşıldı. Etkinlikte izleyicileri heyecanlandırmayı başaran yapımların fragmanlarına aşağıdan inceleyebilirsiniz.

The Archies Fragmanı Yayımlandı

Büyük beğeni toplayan Archie çizgi romanı, 1960'lı yıllarda Hindistan'da geçen live action müzikal film olarak uyarlanıyor. The Archies filmi için yayımlanan fragman 1 dakika 26 saniye uzunluğunda.

Rebel Moon Kamera Arkası Videosu Paylaşıldı

Zack Snyder'ın yeni filmi Rebel Moon ile ilgili bir video paylaşıldı. Bilim kurgu türündeki filmin kamera arkası görüntülerini içeren video 2 dakika 38 saniye uzunluğunda. Film 22 Aralık tarihinde Netflix'in kütüphanesine eklenecek.

Heart of Stone Fragmanı Yayımlandı

Aksiyon türündeki Heart of Stone isimli filmin fragmanı izleyicilerle buluştu. Filmin başrol oyuncu kadrosunda Wonder Woman serisinden tanıdığımız Gal Gadot da yer alıyor. 11 Ağustos tarihinde yayımlanacak olan Heart of Stone'un tanıtım videosu 2 dakika 42 saniye uzunluğunda.

Tudum 2023 etkinliğinde gösterilen filmler ve diziler hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.