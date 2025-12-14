Türkiye'de Counter Strike 2 ve FIFA Gibi Oyunlar Yasaklanabilir

Türkiye'de başta çocuk ve gençler olmak üzere herkesi hedef alan yasa dışı sanal bahis gibi sorunlara karşı yeni tedbirler gündeme alınabilir. Yeni hazırlanan bir yasal düzenleme taslağı ile 16-17 yaşlarındaki çocuklar arasında yaygınlaşmasının durdurulması ve kumar bağımlılığının çok tehlikeli bir boyuta doğru evrilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Counter-Strike 2 ve FIFA Gibi Oyunlar Engellenebilir

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yeni yasal düzenleme taslağının Ocak 2026'nın ikinci haftasında TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gündemine alınması bekleniyor. Bu taslakta çevrim içi oyunların çocuklara kumara nasıl alıştırdığı ve bunun bir tür bağımlılığa nasıl dönüştüğüne de son derece ayrıntılı bir şekilde yer verildi.

Bu oyunların çocukları bir ödül kazanma fırsatı ile sisteme doğru çekildiği ancak sürpriz kutu ve ödül sandığı gibi içinden ne çıkacağı belli olmayan hediyelerin hızla sürekli para harcama ve kaybetmeye odaklanan bir tür bağımlılığa dönüştüğü ileri sürüldü ki bu, Counter-Strike 2 ve FIFA gibi oyunların erişime engellenebileceği anlamına geliyor.

Bilindiği üzere Counter-Strike 2'de bir kasa açma sistemi mevcut. Bu kasaların içinden ne çıkacağı ise tamamen şansa bağlı ve bunlar gerçek parayla erişilebilen ödüller olduğu için düzenleme taslağı ile hedeflenen oyunların kapsamına girebilir. Öte yandan FIFA da riskli görünüyor. Bu oyunun Ultimate Team modundaki paketler de tıpkı Counter-Strike 2 gibi çalışıyor.

Oyunlarda yer alan söz konusu sistemler, nadir eşya ve benzerlerini elde etme umudu sunarak çocukları tekrar tekrar para harcamaya yönlendiriyor. Düzenleme eğer mecliste onaylanırsa CS2 de dahil olmak üzere pek çok oyun ya Türkiye'de tamamen engellebilir ya bu özellikler Türk oyunculara tamamen kapatılabilir ya da biyometrik doğrulama gibi doğrulama süreçlerinden geçmeyi gerektirebilir.