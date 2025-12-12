Epic Games Bu Oyunları Ücretsiz Verecek! Binlerce TL Değerinde

Epic Games, her yıl oyunculara düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Yıl içinde dağıtılan oyunlar da oldukça etkileyici olsa da asıl büyük bütçeli oyunlar genellikle yılın sonunda veriliyor. Aralık ayında sunulan oyunlar, yıl boyunca verilenlerden farklı olarak bir hafta önceden açıklanmıyor. Şirket, bunun yerine söz konusu oyunları "gizemli oyun" olarak saklı tutmayı tercih ediyor.

Neyse ki bu yılın sonunda bedava verilecek oyunların neler olduğunu öğrenmek için beklemek zorunda değilsiniz. Yeni sızıntı, Epic Games'in yılın son gününe kadar vereceği bütün oyunları ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre özellikle yılın son birkaç günü çok sevilen oyunları ücretsiz oynama imkânına sahip olacaksınız.

Epic Games'in Aralık 2025'teki Tüm Ücretsiz Oyunları

Ücretsiz Epic Games Oyunları Nasıl Alınır?

Epic Games Store'u açın.

Bir hesap oluşturun.

E-posta adresinizi doğrulayın.

Oyun mağazasına gidin.

Ücretsiz olan oyunu aratıp sayfasına gidin.

Oyunu yüklemeyi seçin.

Epic Games Store'daki bedava oyunları almak için tek yapmanız gereken Epic Games'in mağazasına gitmek ve ilgili oyunun sayfasını açmak. Daha sonra oyunu yüklemeyi seçerek indirme işlemini başlatabilirsiniz. Oyun yüklendikten sonra hiçbir ücret ödemeden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.