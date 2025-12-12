Epic Games Bu Oyunları Ücretsiz Verecek! Binlerce TL Değerinde

Epic Games'in Aralık 2025 boyunca vereceği bütün ücretsiz oyunlar sızdırıldı. Yılın sonuna doğru severek oynayacağınız oyunlar bedava olacak.

Arda Özünaldım
Arda Özünaldım -

Epic Games, her yıl oyunculara düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Yıl içinde dağıtılan oyunlar da oldukça etkileyici olsa da asıl büyük bütçeli oyunlar genellikle yılın sonunda veriliyor. Aralık ayında sunulan oyunlar, yıl boyunca verilenlerden farklı olarak bir hafta önceden açıklanmıyor. Şirket, bunun yerine söz konusu oyunları "gizemli oyun" olarak saklı tutmayı tercih ediyor.

Neyse ki bu yılın sonunda bedava verilecek oyunların neler olduğunu öğrenmek için beklemek zorunda değilsiniz. Yeni sızıntı, Epic Games'in yılın son gününe kadar vereceği bütün oyunları ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre özellikle yılın son birkaç günü çok sevilen oyunları ücretsiz oynama imkânına sahip olacaksınız.

Epic Games'in Aralık 2025'teki Tüm Ücretsiz Oyunları

Oyun Tarih Normal Epic Games Fiyatı
Hogwarts Legacy 12 Aralık (Verildi) 2.099 TL
Jurassic World: Evolution 2 18 Aralık 760 TL
Desperados 3 19 Aralık 340 TL
Total War: Warhammer 20 Aralık 649 TL
Tropico 5 21 Aralık 199 TL
Chicken Police - Paint it Red! 22 Aralık 299 TL
Loop Hero 23 Aralık 231 TL
Lego Batman 24 Aralık 849 TL
Commander Keane 25 Aralık -
Farming Simulator 2022 26 Aralık 340 TL
Slime Rancher 2 27 Aralık 49 TL
Terraria 28 Aralık -
Detroit: Become Human 29 Aralık 142 TL
Mortal Kombat 11 30 Aralık 1.749 TL
Red Dead Redemption 2 31 Aralık 2.299 TL

Ücretsiz Epic Games Oyunları Nasıl Alınır?

  • Epic Games Store'u açın.
  • Bir hesap oluşturun.
  • E-posta adresinizi doğrulayın.
  • Oyun mağazasına gidin.
  • Ücretsiz olan oyunu aratıp sayfasına gidin.
  • Oyunu yüklemeyi seçin.

Epic Games Store'daki bedava oyunları almak için tek yapmanız gereken Epic Games'in mağazasına gitmek ve ilgili oyunun sayfasını açmak. Daha sonra oyunu yüklemeyi seçerek indirme işlemini başlatabilirsiniz. Oyun yüklendikten sonra hiçbir ücret ödemeden oyunu oynamaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: https://www.notebookcheck.net/Epic-Games-Store-leak-reveals-nearly-300-worth-of-free-game-giveaway-plans-in-December-2025.1184163.0.html

