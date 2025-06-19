Ünlü Otomobil Markası Yeni SUV Aracı ile Piyasaya Geri Dönüyor

Ukrayna ile devam eden savaş ve uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçen Rusya, geçtiğimiz yıllarda faaliyet gösterdiği otomotiv sektöründe büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Ancak kısa bir süre önce bu sessizlik bozuldu. Ülkenin önde gelen otomobil üreticilerden Lada, uzun bir aranın ardından Azimut isimli yeni aracı ile piyasaya geri döndü.

Firmanın yıllar sonra düzenlediği yeni bir lansman etkinliğinde tanıtılan Lada Azimut, markanın 30 yıl sonra crossover segmentine dönüşünü simgeliyor. İşte dikkat çeken yeni modelin öne çıkan özellikleri ve fiyat detayları...

Lada Azimut Özellikleri

Görünüm açısından modern bir tasarım çizgisine sahip olan Azimut, Dacia Duster ve Bigster gibi modelleri bir hayli andırıyor. Yüksek kaput yapısı, kısa ön tamponları, Lada’nın ikonikleşen “X” tasarım dili ve keskin hatlara sahip LED farlar aracın ön bölümünde dikkat çeken detaylardan.

Aracın yan profili ise belirgin çamurluk çizgileri, 18 inç alaşım jantlar ve çift renkli gövdeyle birlikte gelen sade plastik kaplamalar dikkat çekiyor. Arka kısımda ise, tam genişlikte LED ışık şeridi, alüminyum görünümlü difüzör ve dekoratif egzoz çıkışları öne çıkıyor.

Bununla birlikte Azimut'un iç tasarımı da dış tasarım kadar iddialı. Paylaşılan görüntülere göre araçta iki ekranlı dijital kokpit düzeni yer alıyor. Gösterge paneliyle birlikte 10 inçlik multimedya ekranına sahip olan Azimut, yerleşik navigasyon ve sanal asistan gibi temel dijital özelliklere sahip. Aracın yazılım altyapısının, Rus teknoloji firması Sber ve Navio ortaklığında geliştirildiği bildiriliyor.

Otomobilin standart paketinde altı hoparlör, geri görüş kamerası ve anahtarsız giriş gibi detaylar yer alırken; daha yüksek donanım seviyelerinde kablosuz şarj, panoramik cam tavan, çift bölgeli dijital klima, ısıtmalı yan camlar, elektrikli bagaj kapağı ve 360 derece çevre görüş sistemi gibi özellikler bulunuyor.

Standart olarak ayrıca sürüş modları için orta konsolda döner bir kontrol düğmesi de Azimut'ta mevcut. Aracın tüm versiyonlarında ön koltuklar ve direksiyon elektrikli olarak ayarlanabiliyor, kabin içinde farklı eşya bölmelerinde yer alıyor.

Performans tarafında Azimut, ilk etapta yalnızca benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulacak. Aracın şimdilik iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki 120 beygir gücünde 1.6 litrelik atmosferik motora sahip. İkincisi ise 132 beygirlik 1.8 litre hacimli bir motor sunuyor.

Manuel ya da CVT şanzımanla eşleştirilecek bu versiyonların yanı sıra 150 beygirlik turbo motorlu daha güçlü bir seçeneğin de ilerleyen dönemde satışa sunulması planlanıyor. Düzenlenen lansmanda aracın her ne kadar arazi koşullarındaki yüksek performansı vurgulansa da, Azimut’un önden çekişli olacağı belirtiliyor. Ancak otomobilin yüksek şasisi, arazi sürüş modları ve genel olarak güçlü duruşu, ileride dört çeker bir versiyonun da gelebileceğinin sinyallerini veriyor.

Lada Azimut Fiyatı

Yapılan açıklamaya göre 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Lada Azimut, tamamen Rusya’da tasarlandı ve geliştirildi. Otomobilin yine Rusya'da üretilmesi hedefleniyor. Zira mevcut savaş koşullarında markanın uluslararası iş birlikleri bir hayli sınırlı. Bu nedenle otomobilin anavatanındaki Tolyatti fabrikasında başlaması muhtemel.

Öte yandan Azimut’un, mevcut uluslararası yaptırımlar nedeniyle yakın zamanda Rusya dışına açılması pek olası değil. Fiyatlandırma tarafında ise Rus medyasında yer alan haberler aracın başlangıç fiyatının 2.5 ila 3 milyon ruble (yaklaşık 31.900 - 38.300 dolar) arasında olacağını söylüyor. Buna göre yeni Azimut, Lada’nın en pahalı aracı olacak.

Peki siz yeni Lada Azimut hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...