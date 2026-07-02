En Güçlü Lamborghini Urus Sahneye Çıktı: Tam 810 beygir!

2018 yılında yollara çıkan Lamborghini Urus, sahip olduğu performans ve tasarımı ile herkesi şaşırtmıştı. Aradan geçen yılların ardından tasarımı ve performansı sürekli gelişen Urus, şimdiye kadarki en güçlü hâli ile karşımıza çıktı. Lamborghini Urus Performante SE olarak isimlendirilen SUV model, sunduğu performans ile süper otomobilleri kıskandırıyor.

Lamborghini Urus Performante SE'nin Teknik Özellikleri Neler?

Böyle bir aracın anlatımına kesinlikle teknik verilerden başlamak gerekiyor. İtalyan üretici, Urus Performante SE için 4,0 litrelik V8 motorun güncelledi. 25,9 kWh'lık batarya paketi ve elektrik motoru ile bu ünite 810 beygir güç ve 999 Nm tork üretebiliyor. Standart SE modelinde ise bu değerler 800 beygir ve 949 Nm tork olarak karşımıza çıkıyordu.

Bu rakamlar kulağa etkileyici görünmese de fazladan güç her zaman iyidir. Artan güç ve torkun da yardımı ile 0'dan 100 km/s hıza 3,3 saniyede ulaşan aracın azami hızı ise 312 km/s olarak kalmış. Lamborghini, bu veriler ile Urus Performante SE'nin en hızlı SUV olduğu iddiasında.

Lamborghini, diğer tüm modellerinde olduğu gibi Urus Performante SE'de de çeşitli sürüş modlarına Tamburo sistemini sunuyor. Yeni modelde Hybrid, Strada, Sport ve Corsa gibi sürüş modlarının yanı sıra Rally modu da bulunuyor. SUV model bu sayede toprak ve çakıllı yollarda daha iyi sürüş vadediyor. Urus Performante SE ayrıca EV modunda 130 km/s hıza ulaşabiliyor ve 60 kilometre elektrikli menzile sahip olabiliyor.

Urus Performante SE'de Hangi Yenilikler Sunuluyor?

Yeni model, gücünü önceki versiyonlarda olduğu gibi 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarmayı sürdürüyor. Ancak İtalyan üretici, motora olduğu gibi şanzımana da el atmış. Şirket, güncellenen şanzımanda tepki sürelerinin iyileştiğini ve tork gecikmesinin en aza indirildiğini ifade ediyor.

Lamborghini, bu denli hızlı ve ağır bir modeli durdurabilmek için fren sistemini elden geçirmiş. İlk olarak sınırlı üretim Lamborghini Fenomeno'da gördüğümüz 6D sistemi de Urus Performante SE'de de yerini almış. Bu sistem aracın fren performansını artırmak için aracın hızını, gövde açısını ve lastik tutuşu gibi özellikleri çok sayıda sensörle algılayarak en iyi frenlemeyi sunmayı hedefliyor. Şirket, Urus Performante SE'nin bu sayede fren gücünün yüzde 10, fren tepkisinin ise yüzde 12 daha iyi olduğunu belirtiyor.

İtalyan üretici, performanslı SUV modelinde süspansiyon sistemini de unutmamış. Yeni modelin yeni çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi ihtiyaca göre farklı özellikler sergiliyor. Performanslı kullanımlarda aracın yola tutunmasını artıran yeni sistem ayrıca daha konforlu bir sürüş de sunabiliyor.

Lamborghini Urus Performante SE'nin Tasarımı Nasıl?

Lamborghini Urus Performante SE, temelde aynı tasarımı koruyor. Yeni model detaylarda ise önceki versiyonlardan ayrılıyor. Ön bölümde karbon fiber kaput ile kendisini gösteren Urus Performante SE ayrıca dahe geniş hava girişleri ile çok daha agresif bir görünüm sunuyor.

Urus Performante SE, arka bölümde de agresif değişiklere ev sahipliği yapıyor. Tavan ve bagaj kapağı üzerinde konumlandırılan iki karbon fiber spoyler ile yeni model sportif karakterinin altını çiziyor. Performanslı SUV model ayrıca dikkat çekici arka difüzörü ve dörtlü egzoz çıkışı ile adeta bir modifiye şirketinin elinden çıkmış gibi görünüyor.

Urus Performante SE İç Mekanda Neler Sunuyor?

Yeni modelin iç mekanı ise büyük oranda korunmuş. İtalyan üretici direksiyon simidinin ve 12,3 inçlik bilgi-eğlence sistemi ekranının yeni olduğunu ifade ediyor. Yeni dokunmatik ekranın Revuelto'ya benzer yüksek grafiklere sahip olduğu belirtiliyor. Urus Performante SE ayrıca bolca kullanılan Dinamica mikrofiber ile özel bir versiyon olduğunu da gösteriyor.

Editörün Yorumu

Lamborghini Urus, sahip olduğu performans ve tasarımı ile SUV modelleri arasında farkını her zaman ortaya koymayı başardı. Urus Performante SE ise bu durumu bir adım daha öteye taşıyor. Artan gücün yanı sıra sahip olduğu daha agresif tasarım ileUrus Performante SE, performanslı SUV isteyen zenginler için ilk tercih olacaktır.