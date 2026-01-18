Servet Değerindeki Araba Satışta! Dünyada Sadece Üç Tane Var

Şimdiye kadarki en değerli Lamborghini modellerinden biri satışa sunuldu. Markanın 50. yıl dönümünü kutlamak üzere üretilen Veneno (coupe) modeli, sadece üç adetlik çok sınırlı bir üretimle oldukça büyük önem taşıyor. Bu nadir arabanın açık artırma ile sunulması ise sadece birkaç kişinin arasında el değiştirmesi yerine herkes tarafından alınabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Lamborghini Veneno Satışa Sunuldu

Lamborghini Veneno (coupe), duPont Registry üzerinden 16,9 milyon dolara satışa sunuldu. Veneno sade görünümlü bir araba olarak tasarlanmadı. İlk bakışta da fark edilebileceği üzere son derece keskin hatları, karbon fiber detayları doğrudan göze çarpıyor. Genel olarak ele alındığında ise agresif tasarımın özellikle tercih edildiği görülüyor.

Araba henüz 201 kilometrede ki bu, onun neredeyse hiç kullanılmadığı anlamına geliyor. 740 beygir gücü üreten ve tek kavramalı otomatik şanzımanla dört tekerleği de hareket ettiren 6,5 litrelik V12 motoru ile birlikte gelen aracın performansına yönelik veriler, ilk ortaya çıktığında dünyada yankı uyandırmıştı.

O zamandan bu yana çok şey değişti. Hâlâ gücü bakımından dikkat çekici kalmaya devam etse de artık asıl değeri hızından ziyade çok nadir bulunmasından geliyor. Aslına bakılacak olursa Veneno copue modelinin değeri son on yıl içinde çok hızlı yükseldi. İlk başlarda 8 milyon dolar (346 milyon 220 bin TL) civarında olan satış fiyatı, daha sonra 11 milyon dolara (476 milyon 52 bin 500 TL) çıktı.

Bu son satışla birlikte arabanın tam 16,9 milyon dolara (731 milyon 389 bin 750 TL) alıcısını bekliyor. Değer artışındaki en büyük etkenlerden birinin son yıllarda giderek karmaşık sistemlerle donatılan süper otomobillerden farklı olarak daha sade ve eskiye olan özlemi gidermesi olduğunu söylemek mümkün.