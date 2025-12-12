Lara Croft Yeni Tomb Raider Oyunları ile Resmen Dönüyor

Eğer arada çıkan Tomb Raider 1-3 Remastered ve Tomb Raider 4-6 Remastered'ı saymazsak, Tomb Raider serisi oyun anlamında epey sessiz kalmıştı. Ancak peş peşe yaşanan sızıntıların ardından, The Game Awards şovunda yeni Tomb Raider oyununun duyurulması ile oyuncular büyük bir mutluluk yaşadılar. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Lara Croft, İki Tomb Raider ile Geri Dönüyor

Söz konusu oyunlardan ilki, Tomb Raider: Legacy of Atlantis oldu. Crystal Dynamics ile Flying Wild Hog ortaklığında geliştiriliyor olup, 1996 yılında çıkmış olan Tomb Raider oyununun hikayesinin modern zamanda yeniden anlatımı olacak. Unreal Engine 5 teknolojisi ile görselliği üst düzey olacak. Bu sauede çevresel detaylar, ışıklandırma ve karakter animasyonları açısından her şey daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak.

Hatırlatma yapmak gerekirse hikaye, Jaqueline Natla isimli iş insanının Lara Croft'tan Scion of Atlatis isimli bir eseri bulmasını istemesi ile başlıyor. Peru ormanlarında başlayıp Yunanistan, Mısır ve Akdeniz adalarına uzanan macerayı, aslına sadık kalınarak yeniden yaşama fırsatı bulacağız.

Her ne kadar hikayenin bir yeniden anlatımı olsa da klasik unsurlar hiçbir yere gitmeyecek. Yani orijinal oyundaki gibi karşımıza çıkan bulmacaları çözmek, tuzaklardan sıyrılmak ve T-Rex dahil birbirinden düşmanları ortadan kaldırmak durumunda olacağız. Bu noktada, modern zamana uyarlanmış kontrol şeması ve tasarımın güncellenmiş olması ile bizleri akıcı ve erişilebilir bir deneyim bekliyor diyebiliriz. Yayıncılığı Amazon Games tarafından yapılacak oyunun 2026 yılında PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulması bekleniyor.

Serinin Yeni Ana Oyunu Tomb Raider: Catalyst Olacak

Bizleri Hindistan topraklarının kuzeyine götürecek olan Tomb Raider: Catalyst, Crystal Dynamics stüdyosu tarafından yine Unreal Engine 5 ile PC (Steam), PlayStation 5 ve Xbox Series için geliştiriliyor. 2027 yılında çıkması beklenen oyun hikayesine göre, doğal bir felaketin ardından kadim İmparator Ashoka ile alakalı eserlerin ve harabelerin ortaya çıkacak. Dahası ise kadim muhafızların da uyanması ile Lara Croft için zorlayıcı bir macera daha başlamış olacak.

Serinin keşif ruhunun bir kez daha geri döneceği yeni oyunda, dağlık bölgeleri, gizemli yapıları ve tapınak kalıntılarını gezeceğiz. Elbette bizi bekleyen çeşitli tehlikeler, çevresel tuzaklar ve mitolojik unsurlar da olacak.

Şimdilik oynanış mekaniklerine ilişkin bir şey paylaşılmamış olsa da modern çağa uygun bir deneyimin sunulacağı söyleniyor. Son üçlemedeki keşif özgürlüğünün daha gelişmiş bir şekilde yeni oyuna aktarılacağı, hikaye anlatımının yanı sıra çözülmesi gereken bulmacalar da bizi bekleyecek.

Daha önceden sızdırılan bilgilerde, devas bir haritanın sunulacağı ve bir noktadan diğer noktaya farklı yöntemler ile seyahat edebileceğimiz belirtilmişti. Elbette bunların ne denli doğru olduğu şimdilik bilinmiyor olup, öğrenmek için de epey bekleyebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.