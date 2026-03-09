Lastik Fiyatları da Artacak: Ek Vergi Düzenlemesi Yolda!

Türkiye'de lastik fiyatları artan döviz kurlarının yanında yaşanan vergi artışlarıyla birlikte de artmaya devam edecek. Zira yerli üreticiler kendilerini korumak adına yurtdışından gelen lastik modellerinde ek vergi uygulamasına gitmek istiyor. Peki bu ek vergi sisteminin yasalaşması halinde hangi lastik üreticilerinin modellerine zam gelecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Petlas’tan İthal Lastiklere Vergi Çağrısı!

Türkiye'nin yerli lastik üreticisi Petlas, yurtdışından gelen lastik modellerine karşı kendi pazar oranını korumak adına yeni bir ek düzenlemenin yürürlüğe girmesini istedi. Bu kapsamda Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, İstanbul'da gerçekleştirilen bir basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda ithal lastiklere karşı yerli üreticinin korunması amacıyla ek vergi yükümlülüklerinin getirilmesine yönelik görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, Türkiye'deki lastik üreticilerinin ülkenin ihtiyaç duyduğu lastik miktarını karşılama noktasında yeterli olduğunu, devam eden süreçte bu üreticilerle yapılaca olan işbirlikleri sayesinde karayollarının ihtiyaç duyduğu tüm lastik miktarının karşılanabileceğini belirtirken, yurt dışından gelen düşük maliyetli ve kontrolsüz ithal lastiklerin sektördeki dengeleri zorladığını ifade etti.

Açıklamasının devamında bu durumun yalnızca mevcut üretim kapasitesinin tam anlamıyla kullanılmasını engellemekle kalmadığını aynı zamanda yerli üreticilerin yeni yatırım planlarını da zorlaştırıyor. Bu nedenle şirket olarak ilgili devlet kurumlarıyla görüşmeler yürüttüklerini belirten Yalnız, ithal lastiklere yönelik ek vergi uygulamasının gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Yapılan açıklamada bu sürecin kısa vadede sonuçlanmasının beklenmediği, ancak uzun vadede yerli üretimi destekleyen adımların hem sektör hem de ülke ekonomisi açısından önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı. Yalnız sürecin uzun olabileceğini ancak sonunda yerli üretimin güçlenmesinin Türkiye için önemli bir avantaj yaratacağını ifade etti. Öte yandan tüketici odaklı baktığımızdaysa yerli markalar dışındaki seçenekler artık daha pahalı olacak.

Bu noktada yerli üreticiler her ebatta lastik üretimi yapıyor olsa da teknoloji bakımından diğer markalar ile büyük farklara sahipler. Bu noktada ya tüketici alışkanları değişmek durumunda kalacak ya da tüketiciler artık daha pahalı fiyatlara lastik almak zorunda kalacak. Konuyla ilgili düzenleme özel amaçlı otomobiller kullanan tüketicileri de büyük oranda etkileyecek.

