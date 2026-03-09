Hibrit Skoda Superb Sportline Türkiye’de Satışa Çıktı: Fiyatı Belli Oldu

Skoda Superb Sportline Türkiye pazarına giriş yaptı. VAG Grubu'nun Passat Sedan modelinden sonraki Türkiye temsilcisi Superb yeni versiyonda sunulan hibrit motor ünitesi ile oldukça dikkat çekiyor. Peki hibrit Skoda Superb satış fiyatı ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Hibrit Skoda Superb Sportline Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu!

Skoda Türkiye pazarındaki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Superb’in sportif detaylarla öne çıkan Sportline donanım seviyesine sahip mild hibrit (MHEV) versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Superb Sportline hem performans hem de verimlilik sunmayı hedefleyen hibrit ünitesi ve zengin donanım listesiyle dikkat çekiyor.,

Modelin dış tasarımında sportif detaylar ön plana çıkıyor. Sportif ön kaput, özel tasarımlı ön ve arka tamponlar, parlak siyah ön ızgara ve siyah ayna kapakları aracın sportif görünümünü güçlendiren detaylar arasında. Ayrıca yeni arka difüzör modele özgü arka kanat ve çamurluklardaki Sportline logoları ile tasarımın sportif karakterini pekiştiriyor. Tasarımı yeni 19 inç Torcular çelik jantlar ile tamamlayarak modelin güçlü duruşuna katkı sağlıyor.

İç mekanda ise sportif atmosfer ile konfor bir arada sunuluyor. Superb Sportline’ın kabininde artık spor ön koltuklar yer alıyor. Sportif tasarımının yanında bu koltuklar ısıtma, masaj ve elektrikli hafıza ile sürüş konforunu artırıyor. Ayrıca Sportline logolu spor direksiyon ile çelik pedallar ve direksiyondan F1 vites kontrolü sürüş deneyimini daha dinamik hale getiriyor.

Teknoloji tarafında model oldukça zengin bir donanım listesi sunuyor. 10.25 inç dijital gösterge paneli, 13 inç bilgi-eğlence ekranı, üç bölgeli tam otomatik klima sistemi ve kablosuz şarj ünitesi aracın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte geniş diz ve baş mesafesi sunan arka koltuk alanı Superb’in konfor odaklı karakterini koruyor. Model aynı zamanda 645 litrelik bagaj hacmi ile günlük kullanımda oldukça geniş bir yükleme alanı sunuyor.

Kaputun altına geldiğimizde ise bizleri 1.5 litrelik mild hibrit motor karşılıyor. Bu motor 150 PS güç ve 250 Nm tork üreterek performans ve verimlilik arasında dengeli bir yapı sunuyor. Model 225 km/s maksimum hız değerine ulaşabilirken 0-100 km/s hızlanmasını 9.2 saniyede tamamlıyor. Bununla birlikte 5.3 lt/100 km yakıt tüketimi ile özellikle ekonomik sürüş seven tüketiciler için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Yeni Skoda Superb Sportline MHEV Türkiye'de 3 milyon 682 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. Araç lansmana özel bayi indirimleri ile liste fiyatından daha düşük fiyatlara da satın alınabilir. Konuyla ilgili olarak en net indirim ve fiyat listesini size en yakın Skoda yetkili satıcısını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Skoda Superb, özellikle Passat Sedan'ın üretiminin bitmesi ile birlikte oldukça değer kazanan modeller arasında yer aldı. Zira Türkiye pazarında sedan otomobillere duyulan ilgi pek çok kullanıcıyı Passat modelinden ziyade artık Superb modeline yönlendiriyor. Ancak otomobil MHEV olmasının da getirdiği ek maliyetler ile yüksek bir fiyattan satışa sunuluyor. Bu kapsamda 3 ile 4 milyon arasında bir bütçeye sahip olan tüketiciler ikinci el bir BMW veya Mercedes-Benz modellerine kayabilirken elektrikli dünyasında da Tesla gibi güçlü oyuncular onları bekliyor

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...