Şaka Gibi Ama Gerçek: Lastikleriniz Bir Güvenlik Açığı mı?

Otomobiller her geçen dönem daha fazla elektronik aksam ve sensör ile dolmaya başladı. Bu kapsamda bugün ABS gibi temel sistemlerin yanında lastik basınç sensörleri gibi basit ama oldukça kullanışlı sensörler de araçlarımızda yer alıyor. Ancak bu basit sensörler aracınızın güvenliğini büyük ölçüde tehdit edebiliyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Şaka Gibi Ama Gerçek: Lastik Sensörleri Takip Riskine Mi Açık?

2008 sonrası üretilen araçların büyük bölümünde standart olarak bulunan lastik basınç izleme sistemi yani TPMS sürücüleri lastiklerdeki düşük hava basıncına karşı uyaran bir güvenlik teknolojisi olarak biliniyor. Her lastiğin içine yerleştirilen küçük sensörler basınç verisini kablosuz sinyaller aracılığıyla aracın kontrol ünitesine iletiyor. Basınç kritik seviyeye düştüğünde ise sürücü gösterge panelinde uyarı alıyor.

Ancak araştırmacılara göre mesele yalnızca basınç uyarısından ibaret değil. Zira TPMS sensörleri şifrelenmemiş bir kimlik numarasını sürekli olarak kablosuz şekilde yayıyor. Bu benzersiz kimlik kodu teorik olarak düşük maliyetli bir radyo alıcısı ile tespit edilebiliyor. Bu da aracı plakasını görmeden ayırt etmeyi mümkün hale getirebiliyor. Yapılan saha testlerinde hareket halindeki araçlardan onlarca metre uzaklıktan sinyal alınabildiği belirtiliyor.

Üstelik sinyal yakalama işleminin duvar arkasından veya kapalı alanlardan dahi mümkün olabileceği ifade ediliyor. Bu durum belirli bir aracın düzenli güzergahlarının ve hareket alışkanlıklarının analiz edilebileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Uzmanlara göre bu açık aracın uzaktan kontrol edilmesi anlamına gelmiyor. Ancak konum ve hareket örüntülerinin dolaylı olarak çıkarılabilmesi gizlilik açısından soru işaretleri doğuruyor.

Sensör verileri ayrıca aracın tipi yaklaşık yük durumu ve sürüş tarzı hakkında da dolaylı ipuçları sunabiliyor. Dijital haklar alanında çalışan uzmanlar modern araçlardaki bağlantılı sistemlerin yalnızca konfor değil aynı zamanda veri üretimi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. TPMS örneği güvenlik için geliştirilen bir teknolojinin siber güvenlik perspektifiyle yeterince ele alınmadığında nasıl yeni tartışmalara yol açabileceğini gösteriyor.

Araştırma ekibi mevcut sistemin tamamen kaldırılması yerine sensör kimlik bilgilerinin şifrelenmesi ve anonimleştirilmesi gibi teknik çözümler üzerinde durulması gerektiğini savunuyor. Otomotiv üreticileri ve düzenleyici kurumlar için bu çalışma bağlantılı araç teknolojilerinde gizlilik ve güvenliğin birlikte ele alınması gerektiğini hatırlatan önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Peki siz araçlardaki bağlantılı sistemlerin veri güvenliği konusunda yeterince korunduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.