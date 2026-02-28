Uber İçin Sonun Başlangıcı mı? Tesla Robotaxi Fiyatları Dibe Çekti!

Tesla'nın otonom taksi projesi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden gündemde. Elektrikli otomobil çağının baş aktörlerinden kabul edilen Tesla'nın kendi kendine giden, para kazanan otonom taksi projesi diğer taksi firmaları için de tehdit arz ediyor. Bu noktada özellikle Uber gibi platformlar Tesla'nın agresif fiyatlandırmasından yana büyük zarar görebilirler. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Uber’i Batırır mı? 1,49 Dolarlık Robotaxi Ortalığı Karıştırdı!

Tesla Robotaxi test sürüşleri ABD'de belirli eyaletlerde başladı. Test sürüşleri kapsamında farklı farklı kullanıcılar tarafından test edilen sistem şu an için herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Bununla birlikte sistemi deneyen pek çok kişi diğer taksi platformlarıyla da aradaki farkları kıyaslamaya başladı. Ortaya çıkan sonuçlar ise kullanıcılar tarafından olumlu ancak Uber gibi diğer platformlar adına pek iyi değil.

Waymo & Uber are cooked 💀



Tesla robotaxi users are reporting autonomous rides in Austin for as low as 1.49$ for a half a mile ride and 5$ for a 30 minute ride.



Humans can’t compete with this. pic.twitter.com/mZP510RpeZ — Chris (@chatgpt21) February 26, 2026

Austin’de Robotaxi test sürüşlerine katılan bazı kullanıcılar, yaklaşık yarım mil (800 metre civarı) mesafe için 1,49 dolar, 30 dakikalık yolculuklar için ise 5 dolar civarında ücret ödediğini bildiriyor. Bu fiyatlar özellikle Uber ve Waymo gibi sürücülü sistemlerle kıyaslandığında dikkat çekici derecede düşük. Otonom sistemlerde en büyük maliyet kalemlerinden biri olan sürücü giderinin ortadan kalkması, fiyatlandırma modelini doğrudan etkiliyor.

İnsan sürücünün bulunmaması bununla birlikte maaş, prim, sigorta ve zaman bazlı ücretlendirme gibi kalemleri devre dışı bırakıyor. Bu da teorik olarak daha agresif fiyatlandırma yapılabilmesini sağlıyor. Ancak burada önemli bir detay var: Paylaşılan ücretler test ve lansman dönemine özel promosyonel fiyatlar olabilir. Otonom ulaşım hizmetlerinin uzun vadeli fiyat politikasının nasıl şekilleneceği henüz net değil.

Ayrıca regülasyon, sigorta ve operasyonel maliyetler de sürecin sürdürülebilirliğini belirleyecek kritik faktörler arasında. Buna rağmen ortaya çıkan tablo, otonom taksi pazarında ciddi bir rekabet potansiyeli olduğunu gösteriyor. Eğer bu fiyat seviyesi kalıcı hale gelirse, şehir içi ulaşımın ekonomik dengesi önemli ölçüde değişebilir. Özellikle sürücülü platformların maliyet yapısı otonom sistemler karşısında yeniden tartışmaya açılabilir.

Peki sizce 1,49 dolarlık otonom taksi modeli gerçekten Uber gibi devleri zorlayabilir mi, yoksa bu sadece erken dönem stratejisi mi? Yorumlarda buluşalım...