120Hz AMOLED Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var
Lava Agni 4'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Lava'nın bütçe dostu Android telefonu neler sunuyor? İşte akıllı telefona dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lava Agni 4 gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisinden alıyor.
- Bütçe dostu Android telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- Telefon için 24.999 rupi (11.935 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Lava, Agni 4 isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bununla birlikte Agni 4'ün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Lava Agni 4 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Maksimum Parlaklık: 2.400 nit
- İşlemci: Dimensity 8350
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Depolama Alanı: 256 GB UFS 4.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 66W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 50 MP
6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Agni 4, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan akıllı telefonda çift SIM desteği bulunuyor. Telefonda IP64 sertifikası da mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
Agni 4 gücünü Dimensity 8350 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Lava Shark 2'de Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti.
Telefonda 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh batarya kaapsitesine sahip telefon 66W hızlı şarj tekonlojisini destekliyor. Android 15 ile kutudan çıkan Agni 4'ün üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağı belirtidi.
Lava Agni 4'ün arka tarafınad 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.
Robotik Kola Sahip Telefon Geliyor! Renk Seçenekleri Belli Oldu
Robotik kola sahip telefon Robot Phone, kullanıcıların karşısına beklenenden daha erken çıktı. Bununla birlikte cihazın renk seçenekleri belli oldu.
Lava Agni 4 Fiyatı
Çok şık bir tasarıma sahip olan Lava Agni 4 için Hindistan'da 24.999 rupi (11.935 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.