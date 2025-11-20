120Hz AMOLED Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

Lava, Agni 4 isimli yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bununla birlikte Agni 4'ün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu Android telefon yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, yüksek yenileme hızı ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Lava Agni 4 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Maksimum Parlaklık: 2.400 nit

2.400 nit İşlemci: Dimensity 8350

Dimensity 8350 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama Alanı: 256 GB UFS 4.0

256 GB UFS 4.0 Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Agni 4, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 2.400 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip olan akıllı telefonda çift SIM desteği bulunuyor. Telefonda IP64 sertifikası da mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Agni 4 gücünü Dimensity 8350 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Lava Shark 2'de Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonda 8 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh batarya kaapsitesine sahip telefon 66W hızlı şarj tekonlojisini destekliyor. Android 15 ile kutudan çıkan Agni 4'ün üç büyük Android güncellemesi ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağı belirtidi.

Lava Agni 4'ün arka tarafınad 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Lava Agni 4 Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Lava Agni 4 için Hindistan'da 24.999 rupi (11.935 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.