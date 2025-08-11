120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı! 50 MP Kameraya Sahip

Geçtiğimiz haftalarda yüksek yenileme hızına sahip ucuz telefon Blaze Dragon 5G'yi duyuran Lava, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Blaze AMOLED 2 isimli bütçe dostu Android telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Lava Blaze AMOLED 2 Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Lava Blaze AMOLED 2 isimli model, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yalnızca 7,55 mm kalınlığındaki telefon ekran altı parmak izi sensörü ile geliyor.

Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7060 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Blaze AMOLED 2 5G - Launching On, 11th Aug



✅ So Real, Feels UnReal – 16.94 cm (6.67”) FHD + AMOLED Display

✅Slimmest in the Segment*– 7.55mm Sleek body with Linea Design

✅ Bright & Bold – 50MP AI Camera with Sony Sensor



Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen Lava Blaze AMOLED 2'de 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Uygun fiyatlı ince telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX752 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Video kaydı özelliklerine dair henüz bilgi mevcut değil.

Yalnızca 174 gram ağırlığındaki cihazda IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Peki, Lava'nın yeni bütçe dostu telefonu Blaze AMOLED 2 ne kadar fiyata satılıyor?

Lava Blaze AMOLED 2 Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Lava Blaze AMOLED 2 için 13499 Hindistan rupisi (6.270 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.