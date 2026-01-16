Xiaomi 17 Pro Max'e Benzeyen Ucuz Telefon Geliyor! Çift Ekranı Var

Lava'nın çift ekrana sahip yeni akıllı telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce özellikleri ortaya çıkan Blaze Duo 3'ün bu kez tanıtım tarihi açıklandı. Önümüzdeki hafta içinde tanıtılacak bütçe dostu Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak.

Lava Blaze Duo 3'ün Tanıtım Tarihi

Lava Blaze Duo 3, 19 Ocak 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber tüm teknik özellikler ve fiyat etiketi belli olacak. Hindistan'da satışa sunulacak Blaze Duo 3'ün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar, LED flaş ve bir ekran yer alacak.

Lava Blaze Duo 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 RAM: 6 GB LPDDR5

6 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB UFS 3.1

128 GB UFS 3.1 Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı kamera

50 MP ana kamera + yardımcı kamera Hızlı Şarj: 33W

33W Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Ağırlık: 181 gram

181 gram Kalınlık: 7,55 mm

Lava Blaze Duo 3'te Dimensity 7060 işlemcisi yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lava Play Max'te ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor.

Çift ekrana sahip ucuz Android telefonda 6 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı yer alacak. Telefonun ekranı 6,6 inç büyüklüğünde olacak. Blaze Duo 3, AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 1000 nit parlaklık sunacak. Telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızl ışarj desteği ile birlikte gelecek.

Lava Blaze Duo 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Lava Blaze Duo 3'ün 20 bin rupiden (9.540 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Konu ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.