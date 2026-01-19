Çift Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6 GB RAM'e Sahip
Lava Blaze Duo 3'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çift ekrana sahip olan telefon, yüksek yenileme hızı sunuyor. İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lava Blaze Duo 3 gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 7060 işlemcisinden alıyor.
- Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- Blaze Duo 3 için 16 bin 999 rupi (8 bin 87 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Lava, çift ekrana sahip yeni bir akıllı telefon tanıttı. Blaze Duo 3 isimli telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi tercih edildi. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.
Lava Blaze Duo 3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran: 1,6 inç AMOLED ekran
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7060
- RAM: 6 GB LPDDR5
- Depolama: 128 GB UFS 3.1
- Arka Kamera: 50 MP Sony IMX752 ana kamera
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- İşletim Sistemi: Android 15
- Boyut: 163 x76 x 7,55 mm
6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Blaze Duo 3, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Akıllı telefonun ikinci ekranı ise 1,6 inç büyüklüğünde. Bu ekranda da AMOLED teknolojisi mevcut.
Lava Blaze Duo 3'te Dimensity 7060 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lava Play Max'te ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor.
Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda 6 GB LPDDR5 RAM mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB UFS 3.1 seçeneği yer alıyor. Akıllı telefon 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. laze Duo 3 ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX752 ana kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelen telefon, IP64 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Lava Blaze Duo 3 Fiyatı
Çift SIM desteğine sahip olan Lava Blaze Duo 3 için 16 bin 999 rupi (8 bin 87 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çift ekranlı ucuz Android telefon Hindistan'da satışa sunuldu. 163 x 76 x 7,55 mm boyutlarında olan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.