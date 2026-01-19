Çift Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 6 GB RAM'e Sahip

Lava, çift ekrana sahip yeni bir akıllı telefon tanıttı. Blaze Duo 3 isimli telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi tercih edildi. Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Lava Blaze Duo 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran: 1,6 inç AMOLED ekran

1,6 inç AMOLED ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 RAM: 6 GB LPDDR5

6 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB UFS 3.1

128 GB UFS 3.1 Arka Kamera: 50 MP Sony IMX752 ana kamera

50 MP Sony IMX752 ana kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Boyut: 163 x76 x 7,55 mm

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Blaze Duo 3, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Akıllı telefonun ikinci ekranı ise 1,6 inç büyüklüğünde. Bu ekranda da AMOLED teknolojisi mevcut.

Lava Blaze Duo 3'te Dimensity 7060 işlemcisi yer alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Lava Play Max'te ise sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi bulunuyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda 6 GB LPDDR5 RAM mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB UFS 3.1 seçeneği yer alıyor. Akıllı telefon 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. laze Duo 3 ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX752 ana kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ekran altı parmak izi sensörü ile birlikte gelen telefon, IP64 sertifikası sayesinde su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Lava Blaze Duo 3 Fiyatı

Çift SIM desteğine sahip olan Lava Blaze Duo 3 için 16 bin 999 rupi (8 bin 87 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çift ekranlı ucuz Android telefon Hindistan'da satışa sunuldu. 163 x 76 x 7,55 mm boyutlarında olan akıllı telefonun diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.