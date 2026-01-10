120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Lava, en yeni akıllı telefonu Lava Blaze Duo 3 ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Bununla birlikte telefonun ne zaman tanıtılacağı da açıklığa kavuştu. Ayrıca yeni çift ekranlı cihazın pek çok özelliği ile beraber fiyat etiketi de ortaya çıktı.

Lava Blaze Duo 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava, ikinci bir ekrana sahip olan Blaze Duo 3'ün bu ayın sonlarına doğru tanıtılacağını açıkladı. Buna ek olarak ilerleyen günlerde telefona ilişkin daha pek çok ayrıntının paylaşacağını da belirtti. Bu telefon, ilk olarak Aralık ayının sonlarına doğru ortaya çıkmıştı.

Lava Blaze Duo 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 1,6 inç

1,6 inç İşlemci: MediaTek Dimensity 7060

MediaTek Dimensity 7060 RAM: 6 GB LPDDR5

6 GB LPDDR5 Depolama: 128 GB UFS 3.1 depolama

128 GB UFS 3.1 depolama Arka Kamera: 50 MP Sony IMX752 ana kamera

50 MP Sony IMX752 ana kamera Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Kalınlık: 7,55 mm

7,55 mm Ağırlık: 181 gram

181 gram Suya ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre Lava Blaze Duo 3, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 1,6 inç büyüklüğünde AMOLED teknolojisine sahip olacak.

Cihaz, gücünü MediaTek 7060 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan oyun odaklı telefon Lava Play Max'te MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Lava Blaze Duo 3'ün arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera (Sony IMX752) yer alacak. Cihaz, 7,55 mm kalınlığına ve 181 gram ağırlığa sahip olacak. Telefon, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca IP64 sertifikası bulunacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

Lava Blaze Duo 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava Blaze Duo 3'ün 20.000 rupinin (9 bin 552 TL) altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ileri sürüldü. 6 GB LPDDR5 RAM ile birlikte gelecek olan bu telefonun küresel pazara gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Peki, sizin çift ekrana sahip olan Blaze Duo 3 ile ilgili görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.