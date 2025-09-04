Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! İddialı Özelliklere Sahip

Ağustos ayında ucuz oyun telefonu Play Ultra'yı duyuran Lava, kısa süre önce Yuva Smart 2 isimli yeni bir telefon tanıttı. Çok uygun bir fiyat etiketine sahip olan Yuva Smart 2, giriş seviyesi telefonlar arasında yerini aldı. Telefon 90Hz yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Lava Yuva Smart 2 Özellikleri

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Yuva Smart 2, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, ekranın daha hızlı tepki vermesini ve menülerde gezinirken, uyuglamalar arasında geçiş yaparken ve desteklenen oyunları oynarken daha pürüzsüz ve akıcı bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

Telefonda Unisoc 9863A işlemcisi ve PowerVR GE8322 GPU bulunuyor. Bu işlemci dört adet 1.6 GHz Cortex-A55 ve dört adet 1.2 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lava Play Ultra'da MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.

Bu işlemci, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarında gezinme, video izleme ve basit mobil oyunları oynama gibi aktiviteleri sorunsuz şekilde yapabiliyor. Yani işlemcinin günlük kullanım için yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Android 15 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı 512 GB'a kadar artırılabiliyor. Telefonda ayrıca 3 GB sanal RAM desteği de mevcut.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip Yuva Smart 2 modeli 10W şarjı destekliyor. Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yapay zeka destekli ikinci kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Kamera tarafında portre, panorama, HDR, gece modu ve filtreler gibi özellikler mevcut. Bu, kullanıcılara farklı senaryorlarda daha kaliteli fotoğraflar çekme imkânı sunuyor. Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, GPS ve çift SIM desteğine sahip telefonda parmak izi sensörü de bulunuyor. Parmak izi sensörü telefonun yan tarafına entegre edildi.

Lava Yuva Smart 2 Fiyatı

Kristal mavi ve kristal siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Lava Yuva Smart 2 için 6.099 rupi (2.850 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.