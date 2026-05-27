Merak Edilen Soru Yanıt Buldu: iPhone 18 Pro'da Titanyum mu Kullanılacak?

Apple’ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmesi beklenen iPhone 18 Pro serisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Güvenilir kaynaklar akıllı telefonların kasasında kullanılacak malzemeyi paylaştı. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro'da Alüminyum Kasa Kullanılacak

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro'da titanyum kasa kullanmıştı. Ancak şirket beklenmedik bir değişiklikle geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 17 Pro Max’te alüminyum kasaya geçiş yaptı. Güvenilir kaynaklar ise bu yılın sonlarına doğru satışa çıkması beklenen iPhone 18 Pro’da da alüminyum kasanın devam edeceğini söylüyor.

Kaynaklara göre markanın alüminyum kasa tercihinin arkasındaki neden ısı dağılımı diyebiliriz. Bilindiği üzere mobil pazarda yapay zeka odaklı özellikler günden güne artıyor. Bu tür teknolojiler işlemciyi daha fazla çalıştırıyor ve bu da doğal olarak telefonların daha fazla ısınmasına neden oluyor. Bu yüzden ısıl performansı daha iyi olan malzemeler de daha değerli hale geliyor.

Kısacası Apple ısıyı daha iyi dağıtabildiği için yeni modellerde de alüminyum kasa kullanmaya devam edecek. Bu da titanyum malzemeyi çok uzun bir süre daha markanın akıllı telefonlarında görmeyeceğimiz anlamına geliyor. Tabii tüm bunların bir sızıntı olduğunu ve markanın resmi açıklamasını beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple bugüne dek amiral gemisi iPhone'larını eylül aylarında tanıttı. Fakat görünüşe göre bu sene bir değişiklik söz konusu olacak. Marka henüz bir açıklama yapmasa da eylül ayında sadece iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra vitrine çıkacak. iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e ise 2027'nin ilk aylarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

An itibariyle Apple'ın web sitesine baktığımızda iPhone 17 Pro 119.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Bu kapsamda iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatının da selefiyle aynı olması bekleniyor. Fakat bu durum diğer depolama seçenekleri için geçerli olmayacak. Eğer bir son dakika değişikliği olmazsa akıllı telefonun 512 GB ve 1 TB gibi daha üst versiyonları biraz daha pahalı olacak. Bunun nedeni ise son dönemde sıkça duyduğumuz artan bileşen maliyetleri diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Apple’ın iPhone 18 Pro’da da alüminyum kasa kullanacağı bilgisi beni çok fazla şaşırtmadı. Zira geçen yılki modelde alüminyum kasa kullanıldığının açıklanmasının ardından aklıma gelen ilk şey markanın en az birkaç nesil daha bu malzemeyi kullanacağı yönündeydi. Son raporlar da bunu büyük ölçüde destekliyor diyebilirim.