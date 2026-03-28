120Hz Ekranlı Ucuz Telefon İçin Tarih Verildi! Unisoc İşlemciye Sahip

Lava, Bold N2 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni bir gelişme ile birlikte Bold N2 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca telefonun bazı özellikleri de açıklığa kavuştu. Cihazda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileem hızı dâhil birçrok özelliğiyle de öne çıkacak.

Lava Bold N2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Altın ve gri renk seçeneklerine sahip Lava Bold N2 Pro, 31 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde kameralar ve LED Flaş yer alacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak.

Lava Bold N2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Lava Bold N2 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda LAva'nın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Bold N2 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Lava Bold N2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bold N1 Pro için 6 bin 799 rupi (3 bin 190 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bold N2 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 9 bin rupi (4 bin 222 TL) fiyat etiketiyle satılması bekleniyor. Telefon eğer Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 8 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Lava Bold N2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 50 MP

Batarya: 5000 mAh

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

Yazılım: Android 15

Lava Bold N2 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Lava'nın yeni telefonunda Unisoc T7250 işlemcisi bulunacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bold N1 Pro'da ise Unisoc T606 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide 1.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.6 GHz hızında çalışan altı çekirdeğin yer aldığını belirtelim.

Unisoc T7250 işlemci her ne kadar çok güçlü bir işlemci olmasa da sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Crossy Road, Candy Crush Saga ve Temple Run gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Lava Bold N2 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Bold N2 Pro, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Bold N1 Pro'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Lava Bold N2 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Bold N1 Pro'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj desteği tercih edilmişti. Buna göre yeni modelde de 10W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz.

Editörün Yorumu

Lava Bold N2 Pro'nun sosyal medya kullanmak, internetten gezinmek ve Temple Run gibi basit oyunlar oynamak için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bu arada çözünürlük her ne kadar günümüz standartlarına göre düşük olsa da telefonda 120Hz yenileme hızı bulunacak. Böylece akıcı ekran deneyimi elde edilecek. Sonuç olarak Bold N2 Pro, bence ucuz Android telefonlar arasında iddialı bir model olabilir.