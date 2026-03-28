OnePlus'tan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 7.000 mAh Batarya ve Dahası

OnePlus'ın yeni telefonu Nord CE 6 Lite ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Cihazın bazı özellikleri, tasarımı ve fiyatı sızdırıldı. Görünüşe göre cihaz, dev batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı gibi etkileyici özellik yelpazesini oldukça uygun bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulacak.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

7.000 mAh RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + yardımcı kamera

50 MP ana kamera + yardımcı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Güvenlik: Yan tarafta parmak izi okuyucu

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Nord CE 6 Lite, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Büyük ekran sayesinde özellikle kitap okuma, sosyal medyada gezinme sırasında yeterli alan elde edeceksiniz. Ayrıca yüksek yenileme hızı da X (eski adıyla Twitter) ve benzeri platformlarda aşağı kaydırırken veya menüler arasında geçiş yaparken akıcı bir hissiyata sahip olacaksınız. Öte yandan OLED ekranlar gibi pikseller kendi ışığını üretmeyeceği için tam anlamıyla siyah elde etmeniz güç olabilir.

OnePlus Nord CE 6 Lite Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Markanın yeni modeli, MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek içeriyor. Daha önce vivo V50 Lite 5G, Redmi 15C 5G, Samsung Galaxy A07 5G ve OPPO A6t 5G modellerinde de tercih edilmişti.

Bilindiği üzere mobil işlemciler söz konusu olduğunda Genshin Impact, performans testlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Oyun çok yoğun efektler içeriyor ve donanımınızı çok ciddi şekilde zorluyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i düşük ayarlarda oynadığınızda 40-60 arasında FPS almanızı sağlıyor. Çok yoğun grafiklerde 27-28 FPS'e düşebiliyor ancak genel olarak FPS değeri bu aralıkta kalıyor.

Cihazı çok daha zorlayacak bir oyun olan Zenless Zone Zero, düşük ayarlarla oynandığında genellikle 11-12 elde ediliyor. Çok fazla efektin olmadığı anlarda 20-25 FPS görülse de zaman zaman 2-3 FPS'ten bahsetmek bile mümkün oluyor. Oyunda hareket etmek bile neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Bu oyunları bir kenara bırakalım ve daha popüler yapımlara gelelim. Bu işlemci, PUBG Mobile'da eğer grafik tercihiniz dengeli seçeneğinden yana olursa oyunda genel olarak 40 FPS alırsınız. Call of Duty Mobile ise orta ayarlarda size genel olarak 60 FPS verir.

OnePlus Nord Ce 6 Lite Kaç mAh Batarya ile Gelecek?

Telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde akıllı telefonu sık sık şarj etme gibi gereksiniminiz olmayacak. Eğer gün içinde çok fazla telefon kullanan biri değilseniz cihazınızı tek şarjla 2 gün bile kullanabilirsiniz. Özellikle oyun oynamayı seviyorsanız bunun sizin için büyük bir avantaj anlamına geldiğini belirtelim.

OnePlus Nord Ce 6 Lite'ın Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Buna da bir yardımcı kamera eşlik edecek. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Görüntü kalitesini belirleyen tek faktör çözünürlük olmadığı için test etmeden kalitesine ilişkin yorum yapmak zor ancak segmentine göre yeterli olduğu söylenebilir.

OnePlus Nord CE 6 Lite Kaç GB RAM ve Depolama ile Sunulacak?

Cihaz, kullanıcılara en az 6 GB RAM sunacak. Depolama tarafında ise minimum 128 GB seçeneği olacak. Yeni model, elbette bunlarla sınırlı kalmayacak fakat fiyat konusunda bu seçenekleri gözden geçirme olasılığına karşı neler sunacağına kısaca değinebiliriz.

6 GB RAM, sosyal medyada gezinme için yeterli ama oyun oynarken arka planda çalışan uygulamaları kapatmanız gerekebilir. 128 GB depolama ise binlerce fotoğraf barındırmak için yeterli ama cihazınızda yüksek boyutlu oyunlar ve yüksek çözünürlüklü videolar tutma gibi alışkanlığınız varsa kısa süre içinde yetersiz alan sorunu ile karşılaşmanıza sebep olabilir.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord Ce 6 Lite, 23.000 rupi fiyat etiketiyle satılacak. Bu da güncel kurla 10 bin 791 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse başlangıç fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 22 bin 120 TL'yi bulabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

OnePlus Nord CE 6 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın 2026 yılının Mayıs ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bu tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı kesinleşecek. Bu arada OnePlus'ın şu an Türkiye'de OnEPlus 15, OnePlus 11 ve OnePlus 15R gibi pek çok modelinin olmasına rağmen Nord CE 5'in satılmadığını belirtelim. Bu da yeni modelin Türkiye'de satılma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Tabii ki planlarda değişiklik olursa Nord Ce 6 Lite'yı da mevcut cihazların arasında görebiliriz.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın bütçesini çok zorlamayacak telefon arayışında olanlar için tercih edilebilecek modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Büyük batarya ve yüksek yenileme hızı bulunuyor. Benim gibi nadiren mobil oyun oynamayı tercih eden biriyseniz işlemcisinin de sizin için oldukça olacağını söyleyebilirim.