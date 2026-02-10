144Hz Ekranlı Ucuz Telefona Yeni Renk Seçeneği Geliyor
Realme'nin uygun fiyatlı Android telefonu Narzo 90x 5G için yeni bir renk seçeneği eklenecek. İşte etkileyici görünüme sahip renk seçeneğinin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Realme Narzo 90x 5G için kırmızı renk seçeneği gelecek.
- Yeni renk seçeneği, 14 Şubat 2026 tarihinde satışa sunulacak.
- Telefon, 13.999 rupi (6.743 TL) başlangıç fiyat etiketiyle Hindistan'da satılıyor.
Realme, Narzo 90x 5G için Sevgililer Günü'ne özel yeni bir renk seçeneği satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu renk seçeneğinin ne zaman satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca bazı görseller de paylaşıldı. Görsellere göre yeni renk seçeneği, bütçe dostu Android telefonun daha etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.
Kırmızı Renkli Realme Narzo 90x 5G Geliyor
Realme Narzo 90x 5G, açık mavi ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. Çok yakında bunların arasına kırmızı renk seçeneği de eklenecek. Sevgililer Günü'ne özel olarak tasarlanan bu renk seçeneğinde arka yüzeyde desenler bulunuyor. Bu desen sayesinde telefonu daha şık görünüyor.
Bütçe dostu akıllı telefonun tasarımında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Arka yüzeyde dikdörtgen şeklinde bir modül mevcut. Dikey olarak konumlanan bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde Realme logosu bulunuyor. Akıllı telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alıyor.
Kırmızı renk seçeneği, diğer renk seçenekleriyle aynı fiyat etiketine sahip olacak. Akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 13.999 rupi (6.743 TL) 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 15.499 rupi (7.466 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satılıyor. Yeni renk seçeneği 14 Şubat tarihinde satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'de satılmadığını belirtelim.
Realme Narzo 90x 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.8 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel
- Ekran Parlaklığı: 1.200 nit
- RAM: 6 GB / 8 GB
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Depolama: 128 GB
- Ana Kamera: 50 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Hızlı Şarj: 60W
- Batarya: 7000 mAh
Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Uygun fiyatlı akıllı telefon, 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.
OPPO 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıttı! 6 GB RAM ve Dahası
OPPO K14x 5G'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, OPPO'nun yeni akıllı telefonunda hangi donanım bulunacak? İşte merak edilen detaylar!
Realme Narzo 90x 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti.