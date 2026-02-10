144Hz Ekranlı Ucuz Telefona Yeni Renk Seçeneği Geliyor

Realme, Narzo 90x 5G için Sevgililer Günü'ne özel yeni bir renk seçeneği satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu renk seçeneğinin ne zaman satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca bazı görseller de paylaşıldı. Görsellere göre yeni renk seçeneği, bütçe dostu Android telefonun daha etkileyici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Kırmızı Renkli Realme Narzo 90x 5G Geliyor

Realme Narzo 90x 5G, açık mavi ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuştu. Çok yakında bunların arasına kırmızı renk seçeneği de eklenecek. Sevgililer Günü'ne özel olarak tasarlanan bu renk seçeneğinde arka yüzeyde desenler bulunuyor. Bu desen sayesinde telefonu daha şık görünüyor.

Bütçe dostu akıllı telefonun tasarımında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Arka yüzeyde dikdörtgen şeklinde bir modül mevcut. Dikey olarak konumlanan bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde Realme logosu bulunuyor. Akıllı telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alıyor.

Kırmızı renk seçeneği, diğer renk seçenekleriyle aynı fiyat etiketine sahip olacak. Akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 13.999 rupi (6.743 TL) 8 GB RAM ve 128 GB depolama: 15.499 rupi (7.466 TL) fiyat etiketiyle Hindistan'da satılıyor. Yeni renk seçeneği 14 Şubat tarihinde satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'de satılmadığını belirtelim.

Realme Narzo 90x 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Parlaklığı: 1.200 nit

1.200 nit RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Hızlı Şarj: 60W

60W Batarya: 7000 mAh

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip Sony IMX852 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Uygun fiyatlı akıllı telefon, 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Realme Narzo 90x 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Realme Narzo 90'da sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 Max işlemcisi tercih edilmişti.