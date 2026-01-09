Çift Ekranlı Telefon Geliyor! 50 MP Kamerası Olacak

Daha çok fiyat performans odaklı telefonları ile öne çıkan Lava, yeni telefonunu duyurdu. Bu telefonun duyurusu, marka tarafından paylaşılan bir görsel ile yapıldı. Görüntüde "yakında geliyor" ifadesi yer aldı. Ayrıca telefonun nasıl görüneceği ve ana kamerası hakkındaki soru işaretleri de nispeten giderildi.

Lava'nın Yeni Telefonunun Özellikleri Nasıl Olacak?

Lava, son zamanların telefon trendlerine uyum sağlamak üzere bu yeni telefonu çift kameralı olacak şekilde tasarladı. Bu hem ön yüzeyde hem arka tarafta birer ekran olacağı anlamına geliyor fakat ikinci ve küçük ekran, büyük bir kamera modülünün içine entegre edildi.

Arka yüzeyde iki adet kamera bulunuyor. Kamera modülünün üzerinde yer alan yazıya göre ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğüne sahip olacak. İkinci kameranın kaç çözünürlüğe sahip olacağı ise şu anlık soru işaretlerini koruyor. Bunun haricinde cihaz hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı, marka sadece telefonun çok yakında geleceğine işaret etti.

Çıkış tarihinin yakın olması, telefon hakkında çok geçmeden daha fazla bilgi paylaşılabileceği anlamına geliyor. Fikir vermesi açısından Lava'nın bir telefonuna göz atmakta fayda var. Marka, Aralık 2025'in başlarında Lava Play Max'i tanıttı. Bütçe dostu olan bu oyun telefonu için 12.999 rupi (6 bin 222 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Bu cihaz, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7300 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip ve LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.