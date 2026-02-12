Lava Yeni Telefon Tanıttı! Fiyatı Çok Ucuz

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. Lava, Yuva Star 3 isimli akıllı telefonu tanıttı. Bununla birlikte Yuva Star 3'ün özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor.

Lava Yuva Star 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama: 64 GB

64 GB İşletim Sistemi: Android 15 Go Edition

Android 15 Go Edition Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 164,96 x 76,1 x 8,5 mm

164,96 x 76,1 x 8,5 mm Ağırlık: 193,7 gram

193,7 gram Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Kablolu Şarj: 10W

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lava Yuva Star 3, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 164,96 x 76,1 x 8,5 mm boyutlarında ve 193,7 gram ağırlığında olan akıllı telefon Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, GPS ve USB Type-C ile birlikte geliyor.

Akıllı telefon gücünü Unisoc SC9863A işlemcisinden alıyor. 28nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört çekirdek 1.6 GHz Cortex-A55, dört çekirdek 1.2 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci internette gezinme, sosyal medya kullanma ve Temple Run gibi basit oyunlar oynama gibi aktiviteler için yeterli performans sağlıyor.

Android 15 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen Yuva Star 3'te 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip Cihazda ayrıca 10W kablolu şarj desteği mevcut. Parmak izi sensörüne sahip olan akıllı telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

Telefonun arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Lava'nın yeni akıllı telefon modelinde IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, akıllı telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Lava Yuva Star 3 Fiyatı

Lava Yuva Star 3'ün 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü için 7 bin 499 rupi (3 bin 613 TL) fiyat etiketi belirlendi. Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefon Hindistan'da satışa sunuldu. Lava'nın diğer telefonları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla bu telefonun da Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.