Bütçe Dostu Android Telefon Ortaya Çıktı! İşlemcisi Şaşırttı

TECNO, Spark 50C isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile beraber akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu bir fiyat etiketiyle birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci yer alacak.

TECNO Spark 50C'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

TECNO Spark 50C, "TECNO-KN3" model numarası ile birlikte Google Play Console'da ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun hem bazı özellikleri hem de ekran tasarımı açıklığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonda 4 GB RAM bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan TECNO Spark 40C'de ise 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

Google Play Console'da işlemci bölümünde "Spreadtrum UMS9230E" bulunuyor. Bu işlemcinin Unisoc T7250 olacağı tahmin ediliyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Unisoc T7250 işlemcisi, Temple Run gibi basit mobil oyunları oynama, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon ayrıca 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olabilir.

TECNO Spark 50C'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Spark 40C'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. TECNO Spark 50C'nin ise 13 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtleim.

TECNO Spark 50C Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Spark 50C'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Beyaz, açık mavi, gri ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan TECNO Spark 40C, 2025 yılının temmuz aıynda tanıtılmıştı.