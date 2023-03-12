League of Legends 32 Bit Windows Desteği Sona Eriyor

Riot Games, League of Legends'ın (LoL) 32 bit Windows desteği hakkında oldukça önemli bir karar aldı. Oyuncuları doğrudan ilgilendiren karar kapsamında popüler MOBA oyunu, belirtilen tarihten itibaren 32 biti desteklemeyecek.

League of Legends 32 Bit Windows Desteğini Kesiyor

En iyi MOBA oyunları denildiğinde akla ilk gelen video oyunlarından biri olan LoL'ün ve Teamfight Tactics isimli yapımın 32 bit Windows desteği ile ilgili bir karar alındı. Riot Games tarafından alınan karara göre LoL ve Teamfight Tactics, 4 Nisan 2023 tarihinden itibaren 32 bit Windows'u desteklemeyecek.

Desteğin kesilmesinin ardından oyuncular, LoL ve Teamfight Tactics'i yalnızca 64 bit Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalıştırabilecek. Riot Games tarafından yayımlanan bir blog yazısına göre oyuncuların yüzde 99,9'u 64 bit işletim sistemini ve donanımı tercih ediyor.

64 bit Windows yüklü PC'ye sahip olan oyuncuların herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. 32 bit Windows'un yer aldığı bilgisayarlarda ise 13.7 güncellemesinden itibaren istemcide bir bilgilendirme mesajı çıkacak.

Riot Games, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Oyuncuların LoL oynamaya devam edebilmek için 64-bit uyumlu donanım ve işletim sistemine sahip olması gerekecek" ifadelerine yer verdi.