LEGO Oyunlarında %90'a Varan İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!

LEGO oyunları için indirim fırsatı sunuldu. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya kapsamında LEGO The Lord of the Rings oyunundan LEGO Batman 2: DC Super Heroes'e kadar pek çok yapım çeşitli oranlarda indirime girdi.

İndirime Giren LEGO Oyunları

LEGO Worlds : 17,80 TL

: 17,80 TL LEGO Bricktales : 140 TL

: 140 TL LEGO The Hobbit : 67,25 TL

: 67,25 TL LEGO The Lord of the Rings : 67,25 TL

: 67,25 TL LEGO Batman: The Videogame : 7,50 TL

: 7,50 TL LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues : 8 TL

: 8 TL LEGO Batman 3: Beyond Gotham : 7,50 TL

: 7,50 TL LEGO Star Wars: The Skywalker Saga : 115,17 TL

: 115,17 TL LEGO Batman 2: DC Super Heroes : 7,50 TL

: 7,50 TL LEGO Harry Potter: Years 1-4 : 67,25 TL

: 67,25 TL LEGO Harry Potter: Years 5-7 : 67,25 TL

: 67,25 TL LEGO Star Wars III - The Clone Wars : 8 TL

: 8 TL LEGO City Undercover : 79,80 TL

: 79,80 TL LEGO Marvel Super Heroes 2: 22,25 TL

2: 22,25 TL LEGO Star Wars - The Complete Saga : 8 TL

: 8 TL LEGO Star Wars: The Force Awakens : 22,25 TL

: 22,25 TL The LEGO Movie - Videogame : 7,75 TL

: 7,75 TL The LEGO Movie 2 Videogame : 11,40 TL

: 11,40 TL LEGO MARVEL's Avengers : 22,25 TL

: 22,25 TL LEGO DC Super-Villains : 13,35 TL

: 13,35 TL LEGO The Incredibles : 79,35 TL

: 79,35 TL LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game: 8 TL

Steam'de LEGO oyunları ile ilgili önemli bir kampanya sunuldu. Kampanya kapsamında LEGO Batman: The Videogame yüzde 90 oranında indirime girdi. Traveller's Tales tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 75 TL'den 7,50 TL'ye düştü.

Star Wars oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden LEGO Star Wars: The Force Awakens isimli yapımın fiyatı yüzde 75 oranında indirime girerek 89 TL'den 22,25 TL'ye düştü. Keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan oyun 2016 yılında piyasaya sürüldü.