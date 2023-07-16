LEGO Oyunlarında %90'a Varan İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!
Steam üzerinden başlatılan kampanya kapsamında LEGO oyunları indirime girdi. İşte dijital oyun mağazası üzerinden sunulan kampanyaya dair ayrıntılar!
LEGO oyunları için indirim fırsatı sunuldu. Popüler dijital oyun mağazası Steam'de başlatılan kampanya kapsamında LEGO The Lord of the Rings oyunundan LEGO Batman 2: DC Super Heroes'e kadar pek çok yapım çeşitli oranlarda indirime girdi.
İndirime Giren LEGO Oyunları
- LEGO Worlds: 17,80 TL
- LEGO Bricktales: 140 TL
- LEGO The Hobbit: 67,25 TL
- LEGO The Lord of the Rings: 67,25 TL
- LEGO Batman: The Videogame: 7,50 TL
- LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues: 8 TL
- LEGO Batman 3: Beyond Gotham: 7,50 TL
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: 115,17 TL
- LEGO Batman 2: DC Super Heroes: 7,50 TL
- LEGO Harry Potter: Years 1-4: 67,25 TL
- LEGO Harry Potter: Years 5-7: 67,25 TL
- LEGO Star Wars III - The Clone Wars: 8 TL
- LEGO City Undercover: 79,80 TL
- LEGO Marvel Super Heroes 2: 22,25 TL
- LEGO Star Wars - The Complete Saga: 8 TL
- LEGO Star Wars: The Force Awakens: 22,25 TL
- The LEGO Movie - Videogame: 7,75 TL
- The LEGO Movie 2 Videogame: 11,40 TL
- LEGO MARVEL's Avengers: 22,25 TL
- LEGO DC Super-Villains: 13,35 TL
- LEGO The Incredibles: 79,35 TL
- LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game: 8 TL
Steam'de LEGO oyunları ile ilgili önemli bir kampanya sunuldu. Kampanya kapsamında LEGO Batman: The Videogame yüzde 90 oranında indirime girdi. Traveller's Tales tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 75 TL'den 7,50 TL'ye düştü.
Star Wars oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden LEGO Star Wars: The Force Awakens isimli yapımın fiyatı yüzde 75 oranında indirime girerek 89 TL'den 22,25 TL'ye düştü. Keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan oyun 2016 yılında piyasaya sürüldü.
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