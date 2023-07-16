LEGO Oyunlarında %90'a Varan İndirim: Bu Fırsat Kaçmaz!

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Rockstar'a Yeni Tehdit: "Fidye Ödemezseniz GTA 6'nın Kaynak Kodlarını Sızdırırım"

GTA 6 şimdiye kadar en çok beklenen oyunlardan biri. Oyunun şöhreti o kadar büyük ki, hackerlar da oyunun peşinde. Reuters'in yakın tarihli bir haberine göre bir hacker, şirketin Slack hesabından tüm Rockstar çalışanlarına bir mesaj göndererek GTA 6'nın kaynak kodunu yayınlamakla tehdit etti.