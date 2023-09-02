Leica Markalı Xiaomi 13T Varyantı Geliyor!

Xiaomi 13T'nin Redmi K60 Ultra'nın küresel varyantı olması bekleniyor yani telefon aynı özelliklerin çoğunu bir araya getirecek ancak bu kez Xiaomi, Xiaomi 13T'yi iki farklı varyant ile piyasaya sürmeyi planlıyor. Ünlü duyumcu @Sudhanshu Ambhore'a göre Xiaomi 13T Leica markalı bir versiyonu ve son sızıntılarda zaten gördüğümüz standart bir versiyonu piyasaya sürecek.

Leica markalı yeni versiyon Avrupa dâhil bazı bölgelerle sınırlı olacak. Şimdilik bunun dışında bir detay bilinmiyor ancak her iki varyantta da aynı özelliklerin olması bekleniyor.

Ek olarak, telefonların genel kamera ünitesinin Redmi K60 Ultra'dan daha gelişmiş sensörlere sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi 13T Özellikleri (Beklenen)

Xiaomi 13T will be launched in 2 versions: one with Leica branding and the other without Leica branding.



Specifications of both phones are exactly the same. While some regions will receive the Leica-branded version, others will not.



Renders of both versions: pic.twitter.com/lBrme5wCnH — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 2, 2023

Önceki sızıntılara göre Xiaomi 13T iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Telefon, 144Hz yenileme hızına ve 1220×2712 piksel çözünürlüğe sahip 6,67 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pilden gücünü alacak.

IP68 dereceli cihaz, MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemciyle gelecek. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip telefonda ne yazık ki microSD yuvası veya 3,5 mm ses girişi olmayacak.

Kamera detaylarının da Redmi K60 Ultra'ya benzer olması bekleniyor ancak yeni iddialar sensörlerde önemli bir iyileştirme olacağını belirtiyor.

Xiaomi 13T'nin global fiyat tahminlerinde ise İngiltere'de 549 £ olacağı söylenirken, Xiaomi 13T Pro'nun 12G B RAM/512 GB depolama alanı modelinin 699 £ olacağı söyleniyor.

Peki sizin Xiaomi 13T'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.