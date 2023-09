Leica Markalı Xiaomi 13T Varyantı Geliyor!

Xiaomi 13T'nin Redmi K60 Ultra'nın küresel varyantı olması bekleniyor yani telefon aynı özelliklerin çoğunu bir araya getirecek ancak bu kez Xiaomi, Xiaomi 13T'yi iki farklı varyant ile piyasaya sürmeyi planlıyor. Ünlü duyumcu @Sudhanshu Ambhore'a göre Xiaomi 13T Leica markalı bir versiyonu ve son sızıntılarda zaten gördüğümüz standart bir versiyonu piyasaya sürecek.

Leica markalı yeni versiyon Avrupa dâhil bazı bölgelerle sınırlı olacak. Şimdilik bunun dışında bir detay bilinmiyor ancak her iki varyantta da aynı özelliklerin olması bekleniyor.

Ek olarak, telefonların genel kamera ünitesinin Redmi K60 Ultra'dan daha gelişmiş sensörlere sahip olacağı belirtiliyor.

