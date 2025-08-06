Lenovo'dan 8 GB RAM'li Ucuz Tablet! Dev Bataryaya Sahip

Lenovo kısa süre önce Xiaoxin Pro GT ve Xiaoxin Pad 12.1 isimli tabletler tanıttı. Pro GT oyun odaklıyken Pad 12.1 ise özellikle günlük kullanım ve multimedya işleri için ideal bir tablet olarak öne çıkıyor. 8 GB RAM'e sahip Pad 12.1 için 1.199 yuan (6.791 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Lenovo Xiaoxin Pad 12.1 Özellikleri

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Xiaoxin Pad 12.1, LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 800 nite kadar parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. TÜV Rheinland sertifikasına sahip tablet, göz yorgunluğunu minimum seviyeye indiriyor.

Tablet, bu sertifika sayesinde göz sağlığını olumsuz etkileyen zararlı mavi ışığın yayımını azaltıyor ve ayrıca ekran parlaklığını ayarlarken gözü yoran titreşimi ortadan kaldırıyor. 530 gram ağırlığındaki tablet yalnızca 6,29 mm kalınlığında.

Lenovo'nun uygun fiyatlı tableti gücünü MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Tablette 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tablette klavye ve kalem desteği de bulunuyor.

Lenovo Xiaoxin Pad 12.1 Fiyatı

En iyi tabletler arasında yer alan Lenovo Xiaoxin Pad 12.1'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.199 yuan (6.791 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.399 yuan (7.924 TL) fiyat etiketi belirlendi. Tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Lenovo'nun yeni tabletine dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Lenovo Xiaoxin Pad 12.1 Hangi Kullanım Alanları İçin İdeal?

Tablet, özellikle günlük kullanım ve multimedya içerik tüketimi (film, dizi izleme) için idealdir. Geniş ekranı, güçlü bataryası ve göz yorgunluğunu azaltan sertifikası sayesinde uzun süreli kullanım için konforlu bir deneyim sunar.

Xiaoxin Pad 12.1 Oyun Oynamak İçin Uygun mu?

MediaTek Dimensity 6400 işlemcisine sahip olan tablet, popüler oyunlar için yeterli performans sunar ancak en yüksek grafik ayarlarında zorlayıcı oyunlar için Pro GT gibi daha performans odaklı modellere bakılması daha doğru olacaktır.

Ekran Özellikleri Oyun ve Video İzleme Deneyimini Nasıl Etkiliyor?

Tabletin 12.1 inçlik geniş LCD ekranı, 90Hz yenileme hızı ve 1600 x 2560 piksel çözünürlüğü sayesinde videoları izlerken veya oyun oynarken akıcı ve canlı bir görüntü kalitesi sunar. Yüksek çözünürlük, detayların daha net görülmesini sağlar.