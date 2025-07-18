Lenovo'dan Çok Güçlü Oyun Tableti Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı Xiaoxin Pad 11 2025'i duyuran Lenovo, yeni tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Lenovo Xiaoxin Pro GT isimli oyun odaklı tablet yüksek yenileme hızı ve güçlü işlemciye sahip olacak.

Lenovo Xiaoxin Pro GT'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip Lenovo Xiaoxin Pro GT, LCD ekran üzerinde 120Hz veya 144Hz yenileme hızı ve 3.2K çözünürlük sunacak. Yapay zeka desteğine sahip oyun tableti 5,99 mm kalınlığında olacak.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.3 GHz Cortex-X4, üç adet 3.2 GHz Cortex-A720, iki adet 3.0 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.3 GHz Cortex-A520 olmak üzere topladma sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 14 Ultra'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Tabletin arka yüzeyinde iki adet kamera bulunacak. Bu kameralar dikey olarak konumlanacak. Kameraların alt kısmında ise LED flaş yer alacak. Kameralara dair herhangi bir detay henüz paylaşılmadı.

458 gram ağırlığındaki tablet kalem desteğine sahip olacak. Üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek oyun tablette metal gövde yer alacak. Peki, Lenovo'nun yeni tableti Xiaoxin Pro GT ne zaman çıkacak?

Lenovo Xiaoxin Pro GT Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Xiaoxin Pro GT'nin temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.