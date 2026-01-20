Lenovo'nun Uygun Fiyatlı Tabletine Android 16 Güncellemesi Geldi

Lenovo, Android 16 güncellemesini daha fazla cihaza ulaştırmaya devam ediyor. Şirket, özellikle bütçe dostu fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplayan Idea Pad modeli için de bu büyük Android güncellemesini yayınladı. Böylece tablet, verimliliği üst seviyeye taşıyabilecek önemli yeni özelliklere kavuştu.

Lenovo Idea Pad, Android 16 Güncellemesine Kavuştu

Lenovo Idea Pad, 2025 yılının eylül ayında Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelmişti. Çok şık bir tasarıma sahip olan bütçe dostu tablet için kısa süre önce Android 16 güncellemesi yayınlandı. Lenovo tarafından sunulan bu güncelleme, BP2A.250605.031.A3 sürüm numarasına sahip.

Güncellemede ayrıca aylık güvenlik yamaları da bulunuyor. Ayrıca önceki sürümlerde görülen hatalar ve sorunlar da çözüldü. Lenovo, güncellemeyi kademeli olarak sunduğu için tüm cihazlara ulaşması birkaç gün sürebilir. Söz konusu güncelleme, Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncellemesi adımları takip edilerek yapılabiliyor.

Yeni güncelleme, üretkenliği artırmaya yönelik pek çok yeni özellik içeriyor. Örneğin bu güncelleme ile birlikte masaüstü pencere modu sayesinde uygulamaları yan yana kullanmak çok daha kolay hâle geliyor. Ayrıca bildirimlerin düzenli olmasını sağalyacak bir özellik de bulunuyor. Bunların yanı sıra güvenliği artıran gelişmiş koruma modu dahil pek çok özellik de mevcut.

Lenovo Idea Pad Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 8 GB

4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 7040 mAh

7040 mAh Hızlı Şarj: 20W

20W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Kalınlık: 6,9 mm

6,9 mm Ağırlık: 480 gram

Lenovo'nun bütçe dostu tableti gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Tablette ayrıca 4 GB ve 8 GB dahil olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.