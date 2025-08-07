8 GB RAM'li Bütçe Dostu Tablet Tanıtıldı! İddialı Özelliklere Sahip

Kısa süre önce Xiaoxin Pro GT ve Xiaoxin Pad 12.1'i tanıtan Lenovo, yeni bir tablet satışa sundu. Idea Tab isimli tablet yüksek RAM kapasitesi ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Tablet için 16.999 Hindistan rupisi (7.879 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Lenovo Idea Tab Özellikleri

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Idea Tab, LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve 274 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 480 gram ağırlığındaki tablet 6,9 mm kalınlığında.

Lenovo'nun bütçe dostu tableti gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı ZUI 17 ile birlikte gelen tablette 8GB LPDDR4x RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 7040 mAh batarya kapasitesine sahip Lenovo Idea Pad 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

Idea Pad'in Android 17'ye kadar iki büyük işletim sistemi yükseltmesi alacağı belirtildi. Böylece tablet yıllarca yazılım bakımından güncelliğini sürdürecek. Tablet ayrıca 2029 yılına kadar güvenlik güncellemesi alacak.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde otomatik odaklama özellikli kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Peki, Lenovo'nun yeni tableti Idea Pad ne kadar fiyata satılıyor?

Lenovo Idea Tab Fiyatı

Lenovo Idea Pad'in Wi-Fi sürümü 16.999 Hindistan rupisi (7.879 TL), 5G sürümü ise 19.999 Hindistan rupisi (9.272 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.