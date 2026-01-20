200 MP Kameralı Telefonun Özel Sürümü Tanıtıldı! Fiyatı Şaşırttı

Honor 500 Pro'nun "Molly 20th Anniversary Edition" isimli özel sürümü tanıtıldı. Bununla beraber özel sürümün tasarımı belli oldu. Telefonun arka yüzeyinde Pop Mart'ın popüler karakteri Molly bulunuyor. Yazılım tarafında ise Molly temalı duvar kâğıtları, kamera filigranları, şarj animasyonları ve özel bir kullanıcı arayüzü yer alıyor.

Söz konusu özel sürüm, ışık efetlerine sahip valiz tarzı bir kutu ile birlikte geliyor. Kutunun içinde Molly temalı SIM iğnesi, mühürlü davetiye, vitray tarzı sanat kartları, kırmızı zarflar, film çıkartmaları, telefon kılıfı, buzdolabı için magnetler ve telefon askısı gibi ürünler yer alıyor.

Honor 500 Pro Molly 20th Anniversary Edition Fiyatı

Honor 500 Pro Molly 20th Anniversary Edition için 4 bin 499 yuan (27 bin 965 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de ön siparişe açılan özel sürümün satışları 25 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Çok güçlü bir işlemciye sahip olan Honor 500 Pro'nun özel sürümünün global pazara gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

Honor 500 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1264 x 2736 piksel

1264 x 2736 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 6000 nit

6000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Snapdragon 8 Elite GPU: Adreno 830

Adreno 830 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5)

12 GB ve 16 GB (LPDDR5) Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Ana Kamera: 200 MP (f/1.9)

200 MP (f/1.9) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.4)

50 MP (f/2.4) Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 80W kablolu ve 50W kablosuz

80W kablolu ve 50W kablosuz Bağlantılar: Bluetooth 6.0, NFC, USB-Type C

Bluetooth 6.0, NFC, USB-Type C Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

Honor 500 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve Adreno 830 GPU mevcut. Bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor 400 Pro'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.