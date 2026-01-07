Futbol Temalı Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM, Dev Batarya ve Dahası

Lenovo, FIFA ile gerçekleştirdiği resmi iş birliği kapsamında futbol tutkunlarına bir sürpriz yaptı. CES 2026 fuarında Lenovo Idea Tab FIFA Edition isimli özel bir sürüm tanıtıldı. Standart modelle aynı teknik özelliklere sahip olan bu özel sürüm, yalnızca tasarım ve yazılım detaylarıyla fark yaratıyor.

Lenovo Idea Tab FIFA Edition Tanıtıldı

Lenovo Idea Tab FIFA Edition, üzerinde Lenovo ve FIFA Dünya Kupası 2026 logolarının bulunduğu özel bir kutu ile birlikte geliyor. Mor ve yeşil renk tonlarına sahip olan kutunun içinde tabletin yanı sıra futbol temasına uygun olarak tasarlanmış özel kılıf ve ve Lenovo Tab Pen bulunuyor. Tablet, FIFA Dünya Kupası'na özel duvar kâğıtlarını içeriyor.

Idea Tab FIFA sürümünün fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Standart model için 199.99 dolar (8.609 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Özel sürümün bu ücretin biraz üzerinde olması bekleniyor. Söz konusu sürümün ne zaman satışa sunulacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ayrıca FIFA Edition'ın hangi ülkelere geleceği de belli değil.

Lenovo Idea Tab Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

11 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD RAM : 4 GB / 8 GB

: 4 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

MediaTek Dimensity 6300 Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 7.040 mAh

7.040 mAh Hızlı Şarj: 20W

11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Idea Tab, IPS LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 500 nit maksimum parlaklık yaklaşık 274 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 254,6 x 166,2 x 7 mm boyutlarında ve 480 gram ağırlığında olan cihazda 4 GB ve 8 GB RAM seçenekleri mevcut.

Bütçe dostu tablette MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi mevcut. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Lenovo Idea Tab Plus'ta sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Tablette 7.040 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Cihaz ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.