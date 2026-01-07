FIFA Dünya Kupası'na Özel Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası

Motorola, CES 2026 fuarında futbolseverleri heyecanlandıran bir duyuru yaptı. Bu doğrultuda Motorola Razr 60'ın FIFA Dünya Kupası'na özel bir sürümü tanıtıldı. Bununla birlikte FIFA World Cup 26 isimli özel sürümün tasarımı ve fiyatı belli oldu. Yeşil renk tonlarına sahip olan bu sürüm, Razr 60 ile aynı teknik özellikleri içeriyor.

Motorola Razr 60'ın Dünya Kupası Sürümünün Fiyatı

Motorola tarafından CES 2026 fuarında tanıtılan Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition için 699.99 dolar (30.138 TL) fiyat etiketi belirlendi. Sınırlı sayıda üretilen bu sürüm, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da satışa sunulacak. Fiyat ve satış bilgisinin yanı sıra özel sürümün nasıl bir görünüme sahip olduğu da belli oldu.

Özel sürümün arka yüzeyinde Motorola ve FIFA World Cup 2026 logoları yer alıyor. Bu sürümde ayrıca turnuvadan esinlenen dinamik geometrik desenler ve futbol sahasını simgeleyen yeşil tonlar kullanıldı. FIFA World Cup 26 Edition, turnuva için özel olarak tasarlanmış duvar kâğıtlarıyla beraber geliyor.

Motorola Razr 60 Özellikleri

Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2640 piksel

1080 x 2640 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 413 PPI

413 PPI İkinci Ekran: 3,6 inç, pOLED, 1056 x 1066 piksel

3,6 inç, pOLED, 1056 x 1066 piksel Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci : MediaTek Dimensity 7400X

: MediaTek Dimensity 7400X RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Batarya : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Hızlı Şarj: 30W

30W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Motorola Razr 60 gücünü MediaTek Dimensity 7400X işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiskel çzöünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, pOLED ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 413 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 3,6 inç büyüklüğündeki ikinci ekran ise pOLED ekran üzerinde 1056 x 1066 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip. Telefonun katlanmamış hâli 7,3 mm, katlanmış hâli ise 15,9 mm kalınlığında.