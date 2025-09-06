Lenovo'dan Dev Bataryalı Ucuz Tablet! 12 GB RAM'e Sahip

Lenovo, dev batarya kapasitesi ve uygun fiyatlı olması ile öne çıkan Idea Tab Plus'ı tanıttı. Yüksek batarya performansının yanı sıra 45 W hızlı şarj desteği sunan bütçe dostu tablet özellikle günlük kullanımlar için ideal bir seçenek olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Lenovo Idea Tab Plus Özellikleri Neler?

Lenovo Idea Tab Plus, 12,1 inç inç büyüklüğündeki LCD ekran ekrana sahip. 2560x1600 çözünürlüğe sahip ekran, 90Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu özellikler, tableti bir şeyler izlemek, e-kitap okumak ve oynamak için uygun cihazlardan biri yapıyor.

Tablet, gücünü 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide iki adet 2.5 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Lenovo Tab'da MediaTek Helio G85 işlemcisi kullanılmıştı.

Android 15 işletim sistemi ile gelen tablet, 12 GB'a kadar RAM seçenekleri sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB'a kadar seçenekler mevcut. Lenovo'nun bütçe dostu yeni tabletinde 10200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Böylece hem uzun kullanım süresi elde edilebiliyor hem de şarj çok kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 4 adet hoparlöre sahip olan Dolby Atmos teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde son derece gerçekçi bir ses deneyimi elde edilebiliyor. Tableti özellikle film ve dizi izlemek için tercih edecek olanlar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Lenovo Idea Tab Plus Fiyatı Ne Kadar?

6,29 mm kalınlığında ve 530 gram ağırlığında olan Lenovo Idea Tab Plus için 269,99 dolar (11 bin 134 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.