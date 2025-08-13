Lenovo Çok Ucuz Tablet Satışa Sundu! İddialı Özelliklere Sahip

Geçtiğimiz günlerde Xiaoxin Pro GT ve Idea Pad modellerini tanıtan Lenovo, kısa süre önce Hindistan'da yeni bir tablet satışa sundu. Lenovo Tab olarak isimlendirilen yeni tablet hem şık tasarımı hem de uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Lenovo Tab Özellikleri

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip Lenovo Tab 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık sunuyor. WiFi 5, Bluetooth 5.3 ve 5G teknolojilerini destekleyen tablette yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de bulunuyor.

Tablette MediaTek Helio G85 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Lenovo Tab modelinde 4 GB ARM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. MicroSD desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor. 5100 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Dolby Atmos teknolojisini destekleyen tablette iki adet hoparlör ve bir adet mikrofon yer alıyor.

TÜV Rheinland sertifikasına sahip tablet, göz yorgunluğunu minimum seviyeye indiriyor. Tablet, bu sertifika sayesinde göz sağlığını olumsuz etkileyen zararlı mavi ışığın yayımını azaltıyor ve ayrıca ekran parlaklığını ayarlarken gözü yoran titreşimi ortadan kaldırıyor.

Lenovo Tab Fiyatı

Lenovo Tab için 10 bin 999 Hindistan rupisi (5 bin 108 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir görünüme sahip olan bütçe dostu Android tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.