Aşırı İnce Samsung Galaxy S26 Edge'in Görüntüleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy S26 Edge ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce batarya kapasitesi ortaya çıkan telefonun bu sefer görüntüleri sızdırıldı. Bununla birlikte yeni Edge modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağı da belli oldu. Görünüşe göre Galaxy S26 Edge, önceki modele benzer bir tasarıma sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Edge Nasıl Görünüyor?

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini alması beklenen Galaxy S26 Edge'in sızdırılan görüntüleri sayesinde kamera yerleşimi ve tasarımına yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. Görüntülere göre Galaxy S26 Edge, bir önceki modelle hemen hemen benzer bir düz tasarımla birlikte gelecek.

Telefonun 5,5 mm kalınlığında olacağı iddia edildi. Önceki model, 5,8 mm kalınlığa sahipti. Bu da S25 Edge'den daha ince olacağı anlamına geliyor. Telefonun ayrıca 6,7 inç ekran büyüklüğünde, LTPO AMOLED 2X ekranda 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Ekran ve yenileme hızı özellikle bir şeyler izlerken, ekranı kaydırırken daha canlı renkler ve akıcı bir deneyim sağlayacak.

Cihazın 200 megapiksel ana kameraya bağlı kalması beklenirken 12 megapiksel geniş açılı kameranın yerini 50 megapiksel ultra geniş açılı kameranın alması bekleniyor. Yeni modelin ağırlığı ise şimdilik belli değil fakat S25 Edge'in 163 gram ağırlığında olduğu göz önünde bulundurulursa S26 Edge'in de benzer ağırlıkta olması muhtemel.

S26 Edge'in 4200 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Galaxy S25 Edge modeli ise 3900 mAh batarya kapasitesine sahipti. Daha yüksek batarya kapasitesi ve daha ince gövde, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanmalarını sağlarken aynı zamanda daha şık bir bir deneyim elde etmelerini sağlayacak.

Yeni telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden alabilir. Bir önceki modelde Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M dâhil toplamda 8 adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy S26 Edge Ne Zaman Çıkacak?

Galaxy S26 Edge'in 2026 yılının ilk yarısı bitmeden tanıtılması bekleniyor. Öyle ki bir önceki Edge modeli mayıs ayında tanıtılmıştı. Galaxy S26 Edge'in de mayıs veya haziran ayında tanıtılması muhtemel.