10.200 mAh Bataryalı Bütçe Dostu Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM'i Var

Lenovo'nun alt markası Lecoo, yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber tabletin tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan tablet yüksek çözünürlüklü ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Peki, bütçe dostu tablette hangi donanım tercih edildi?

Lenovo Lecoo Tabletin Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,7 inç

12,7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2176 piksel

1600 x 2176 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM: 8 GB

8 GB Dahili Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi: 10.200 mAh

10.200 mAh Şarj Hızı: 18W

18W Arka Kamera: 8 MP sensör

8 MP sensör Ön Kamera: 8 MP sensör

12,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, LCD ekran üzerinde 1600 x 2176 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 660 gram ağırlığındaki tablet 284,8 x 216 x 7,8 mm boyutlarında. Beyaz renk seçeneğiyle birlikte gelen tablette dört adet hoparlör sayesinde film, dizi, müzik ve oyunda daha iyi bir ses deneyimi elde ediliyor.

Tablet gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Lenovo Idea Tab Plus'ta sekiz çekirdekliğ MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi tercih edilmişti.

8 GB RAM'e sahip olan tablet 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. 1 TB'a kadar microSD kart desteğine sahip olan cihazda 10.200 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya, tek şarjla bile tabletin çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyor.

Bütçe dostu Android tablet 18W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Çok şık tasarıma sahip olan tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Tabletin ön kamerası da 8 megapiksel çözünürlüğünde. Lenovo Lecoo tablette klavye desteği de bulunuyor.

Lenovo Lecoo Tabletin Fiyatı

Lenovo Lecoo tablet için 1.399 yuan (8.381 TL) fiyat etiketi belirlendi. Uygun fiyatlı Android tablet 27 Kasım 2025 tarihinden itibaren Çin'de satışa sunulacak. Tabletin global sürümü hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle tabletin diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.