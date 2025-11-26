POCO'nun Ucuz Tableti Türkiye'de! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

POCO Pad M1 tanıtıldı. Bununla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, Türkiye fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan Android tablet, bütçe dostu fiyat etiketi ve iddialı özellikleriyle öne çıkıyor. Tablet yüksek çözünürlüklü ekran ve 120Hz yenileme hızı dahil birçok özellik bulunuyor.

POCO Pad M1'in Türkiye Fiyatı

POCO Pad M1'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü, Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında şu anda kampanya kapsamında 13 bin 999 TL yerine 12 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bütçe dostu Android tablet koyu gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. POCO F8 Ultra ise 59.999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor.

POCO Pad M1 Özellikleri

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Piksel Yoğunluğu: 249 PPI

249 PPI Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 360Hz

360Hz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 8 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR4X Depolama Alanı: 256 GB UFS 2.2

256 GB UFS 2.2 Batarya Kapasitesi: 12.000 mAh

12.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 33W

33W Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO Pad M1, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 249 PPI piksel yoğunluğu, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 610 gram ağırlığında ve 279,80 x 181,65 x 7,5 mm boyutlarında olan tablette Dolby Vision desteği de mevcut.

Tablet gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO Pad 5G'de Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO Pad M1'de 8 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB UFS 2.2 depolama alanı bulunuyor. Tablette 12.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dev batarya, tabletin tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyor. Tablet ayrıca 33W kablolu hızlı şarj ve 27W kablolu ters şarj teknolojilerini de destekliyor.

Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunuyor. Pad M1'in ön kamerası da 8 megapiksel çözünürlüğünde. Ön ve arka kameralar 1080p ve 720p çözünürlüklerinde 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Uygun fiyatlı Android tabletin Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip olduğunu da belirtelim.