Lenovo, El Konsolu, Tablet ve PC Olarak Kullanılabilen Cihaz Tanıttı

Lenovo, MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2026'da yeni cihazlarını tanıttı. Bu cihazların arasında oldukça dikkat çekici bir konsept cihaz olan Legion Go Fold da yer aldı. Katlanabilir ekranla birlikte büyük bir pratiklik sunan cihaz eğer ileride piyasaya sürülürse çok geniş bir kitlenin ilgisini çekme potansiyeli taşıyor.

Lenovo Legion Go Fold'un Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake)

Lenovo Legion Go Fold, çok yönlü kullanım imkânı sunuyor. Dikey bölünmüş ekran moduna geçerek bir yandan oyun oynayıp bir yandan video izleyebilirsiniz. Ayrılabilir klavye sayesinde gerektiğinde Windows PC olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca sağ kontrolcünün üzerinde performans verilerini gösteren ya da dokunmatik yüzey olarak görev üstlenen küçük bir ekran mevcut.

Lenovo Legion Go Fold Nasıl Bir Ekrana Sahip?

Ekran, Lenovo Legion Go Fold'un en önemli özellikleri arasında yer alıyor. 7,7 inçten 11,6 inçe kadar büyüyebilen katlanabilir ekrana sahip olan cihaz, katlanmış hâldeyken 7,7 inç boyutunda ki bu da onu standart bir el konsolu hâline getiriyor. Öte yandan ekran açıldığında 11,6 inçlik büyük bir tablete dönüşüyor. POLED ekran üzerinde 1712 x 2435 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı elde ediyorsunuz. Bu arada Lenovo, MWC 2026'da Idea Tab Pro Gen 2'yi de tanıttı. Bu tablet ise 13 inç ekran, 3,5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı gibi özelliklere sahip.

Lenovo Legion Go Fold'un İşlemcisi Nasıl?

Bu konsept cihazda Lunar Lake mimarisiyle geliştirilen Intel Core Ultra 7 258V işlemcisi tercih edildi. Günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sağlıyor. Ayrıca pil ömrü konusunda da çok verimli olduğunu söylemek mümkün. Çok az güç tükettiği için cihazın pil ömrünü de oldukça yükseltiyor.

Lenovo Legion Go Fold'da Kaç GB RAM ve Depolama Var?

Legion Go Fold, 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanı i̇le birlikte geliyor. Bu yüksek depolama alanı sayesinde çok yüksek boyuta sahip dosyaları sorunsuz bir şekilde barındırılabiliyor. Öte yandan sürekli bir oyunu silip başkasını yüklemek zorunda kalmıyorsunuz. Çok sayıda büyük oyunu rahatlıkla cihazınızda tutabilirsiniz.

Lenovo Legion Go Fold Satışa Sunulacak mı?

Lenovo, Legion Go Fold modelini konsept olarak sundu. Yani şu anlık satış planı bulunmuyor ancak bu, onun kullanıcılarla buluşmayacağı anlamına gelmiyor. Marka daha önce de ThinPad X1 Fold gibi katlanabilir modeller piyasaya sürmüştü. Yeni konsept cihazın da gelecekte gerçek bir ürün olarak sunulma ihtimali yüksek görünüyor.

Editörün Yorumu

Lenovo'dan artık hemen hemen her etkinlikte epey ilgi çekici ürünler görüyoruz. Bu yeni cihazın çok yönlü olmasıyla dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. İstediğimde el konsolu gibi oyun oynayabilmem, bundan sıkıldığımda yatay çevirip büyük ekranda video izleyebilmem bana göre çok ciddi bir avantaj. Gerçek bir ürün olarak sunulması hâlinde oldukça yankı uyandırabilir.