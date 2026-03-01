Honor'dan 165Hz OLED Ekranlı Tablet! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Honor'un yalnızca 4,8 mm kalınlığındaki MagicPad 4 isimli tableti geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı ancak fiyat etiketi açıklanmamıştı. Kısa süre önce tablete dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda MagicPad 4'ün fiyatı belli oldu. Tablet, çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor MagicPad 4'ün Fiyatı Ne Kadar?

Honor MagicPad 4'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 700 euro (35.991 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 800 euro (41.132 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de Honor'un pek çok tableti ve akıllı telefonu satılıyor. Dolayısıyla MagicPad 4'ün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor MagicPad 4'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,3 inç

12,3 inç Ekran Paneli: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 3000 piksel

1920 x 3000 piksel Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Parlaklığı: 2400 nit

2400 nit Kontrast Oranı: 1000000:1

1000000:1 İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) Batarya Kapasitesi: 10.100 mAh

10.100 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 9 MP

9 MP Kalınlık: 4,8 mm

4,8 mm Ağırlık: 450 gram

Honor MagicPad 4'ün Ekran Özellikleri Neler?

12,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor MagicPad 4, OLED ekran üzerinde 1920 x 3000 piksel çözünürlük, 1000000:1 kontrast oranı, 165Hz yenileme hızı, 2400 nit maksimum parlaklık ve 290 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yalnızca 450 gram ağırlığında olan tablette yüzde 93 ekran gövde oranı mevcut.

Serinin bir önceki modeli olan Honor MagicPad 3'te 13,3 inç ekran büyüklüğü, 2136 x 3200 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 165Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve yaklaşık 289 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti. Yeni modelde IPS LCD yerine OLED ekranın yer alması büyük bir avantaj sağlıyor. OLED, IPS LCD'ye kıyasla daha yüksek kontrast oranı ve daha canlı renkler dahil olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bu da hem oyun oynama hem de dizi ve film izleme deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Honor MagicPad 4'ün İşlemcisi Nasıl?

Honor MagicPad 4'te Qualcomm'un çok güçlü bir işlemcisi olan Snapdragon 8​ Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin bir önceki modeli olan Honor Magic Pad 3'te ise Snapdragon 8 Gen 3 mevcut.

Qualcomm’un üçüncü nesil Oryon CPU'sunu kullanan Snapdragon 8 Gen 5, Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla hem daha iyi performans sağlıyor hem de daha düşük güç tüketiyor. Bu güçlü işlemci sayesinde Asphalt 9 Legends ve Genshin Impact dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Honor MagicPad 4'ün Bataryası Kaç mAh?

Honor MagicPad 4, 10.100 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. MagicPad 4 ayrıca 66W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Honor MagicPad 3'te ise 12.450 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Honor MagicPad 4'ün Kamerası Nasıl?

Honor MagicPad 4'ün arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 9 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. MagicPad 3'ün arka yüzeyinde 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. MagicPad 3'ün ön kamerası ise 9 megapiksel çözünürlüğünde.

Editörün Yorumu

Honor MagicPad 4'ün hem yüksek performans hem uzun pil ömrü hem de taşınabilirlik konularında oldukça iddialı olduğunu düşünüyorum. Örneğin seyahat etmem gerektiğinde bu tablet, uzun pil ömrü sunduğundan dolayı şarj endişesi yaşamamı önleyecektir. Öte yandan güçlü işlemci sayesinde en kaliteli mobil oyunları bile sorunsuz oynatacaktır. Bunların yanı sıra tabletin aşırı ince ve hafif olduğunu da belirteyim. Böylece gün içinde tablet rahatça taşınabilecek.