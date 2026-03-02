Lenovo'dan 10.200 mAh Bataryalı Tablet! 144Hz Ekrana Sahip

Lenovo, MWC 2026 etkinliğinde yeni bir tablet tanıttı. Bununla beraber Idea Tab Pro Gen 2 isimli tabletin özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan tablette Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemci bulunuyor. Tablet ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13 inç

13 inç Ekran Çözünürlüğü: 3.5K

3.5K Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

144 Hz Ekran Parlaklığı: 800 nit

800 nit Renk Gamı: 99% DCI-P3

99% DCI-P3 İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 GPU: Adreno 825

Adreno 825 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Batarya: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Boyut: 296.48 × 191.91 × 6.2 mm

296.48 × 191.91 × 6.2 mm Ağırlık: 598 gram

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

13 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, 3.5K çözünürlük, 800 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Lenovo'nun yeni Android tableti ayrıca yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor.

Yalnızca 598 gram ağırlığında olan tablet 296.48 × 191.91 × 6.2 mm boyutlarında. Lenovo Idea Tab Pro'da 12,7 inç ekran büyüklüğü, 1840 x 2944 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 400 nit parlaklık tercih edilmişti. Idea Tab Pro Gen 2'de parlaklık seviyesinin iki katına çıktığını görüyoruz.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Tablette Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonda bu işlemci sayesinde En iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2'nin Bataryası Kaç mAh?

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2, 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu da genel tablet kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyacak. Tablet ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Idea Tab Pro'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut.

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 için 549 euro (28.345 TL) fiyat etiketi belirlendi. Lenovo marka tabletler Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla bu tabletin Türkiye'de de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Tabletin tahmini vergili fiyatı 35 bin TL civarı olabilir.

Editörün Yorumu

Teknik özellikler göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Idea Tab Pro Gen 2'nin hem oyun oynamak hem de film ve dizi izlemek gibi aktiviteler için harika bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Snapdragon 8s Gen 4, yüksek performans sunarak mobil oyunların sorunsuz bir şekilde oynanmasını sağlayacaktır.

10.200 mAh batarya kapasitesi, uzun pil ömrü sunarak oyun, dizi veya film keyfinin yarıda kesilmesi önlüyor. Böyle dev bataryalı bir tablette daha yüksek bir şarj hızı görmek isterdim. Sonuç olarak Idea tab Pro Gen 2'nin güçlü işlemci, dev batarya gibi avantajlardan dolayı kendi segmentinde oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim.