Lenovo'dan Oyun Canavarı Tabletler Geliyor: İşlemcileri Çok Güçlü!

Oyun tableti pazarında her zaman iddialı bir marka olan Lenovo, geçtiğimiz yıl Legion Y700 Gen 4 modelini Çin'de Snapdragon 8 Elite çipsetiyle piyasaya sürmüş, ancak küresel pazara sunduğu Legion Tab (2025) modelinde daha eski bir çip olan Snapdragon 8 Gen 3'ü tercih etmişti.

Görünüşe göre Çinli dev, bir sonraki nesil tablet serisinde de benzer bir stratejiyi izleyecek. Gelen son bilgilere göre, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Legion Y700 Gen 5 ve Legion Tab 2026 modellerinde iki farklı işlemci terihi görebiliriz. İşte detaylar!

Lenovo Legion Y700 Gen 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Çin pazarına özel olması beklenen Legion Y700 (Gen 5) modelinin özellikle güçlü işlemcisiyle dikkat çekeceği bildiriliyor. İddialara göre yeni modelde Qualcomm'un en yeni ve en güçlü yonga seti olarak bilinen Snadpragon 8 Elite Gen 5'e sahip olacak.

Yeni nesil Y700 modelinin diğer muhtemel teknik özellikleri şu şekilde:

Ekran: 8.8 inç LCD panel.

8.8 inç LCD panel. Görüntü Kalitesi: 3K çözünürlük ve 16:10 en boy oranı.

3K çözünürlük ve 16:10 en boy oranı. Tazeleme Hızı: 165 Hz yenileme hızı.

165 Hz yenileme hızı. Batarya: 9000mAh pil.

9000mAh pil. Soğutma: VC (Buhar Odası) ısı dağıtım sistemi.

Lenovo Legion Tab 2026'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Şirketin Çin'in yanı sıra küresel pazarda da satışa sunmayı planladığı Legion Tab'ın ise Y700 modeli ile benzer özelliklere sahip olacağı ancak daha mütevazi bir işlemciden güç alacağı söyleniyor. Şimdilik bu yonga setinin Snapdragon 8 Gen 5 olması muhtemel.

Öte yandan her iki modelinde 2026 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Söylentilere göre Lenovo, gelecek yıl ilk olarak Y700'ü Çin'de tanıttıktan sonra Legion Tab ile küresel pazara açılacak. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Lenovo'nun yeni oyun odaklı cihazları 2026'nın en güçlü tabletleri listesine adlarını yazdırabilir mi? Yorumlarda buluşalım.