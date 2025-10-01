En Güçlü Tabletler Açıklandı! Zirvede Oyun Tableti Bulunuyor

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemciler oluşturdu. Çok güçlü işlemciye sahip bir oyun tableti zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, Xiaomi, vivo, iQOO ve Redmi marka tabletler de bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Eylül 2025)

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar ve en güçlü orta segment telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü tabletler duyuruldu. Zirvede RedMagic Tablet 3 Pro yer aldı. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon 3 milyon 226 bin 789 puan puana ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı.

İkinci sırada 3 milyon 151 bin 948 puana ulaşan Lenovo Legion Y700 yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Xiaomi Pad 8 Pro, AnTuTu testinde 3 milyon 52 bin 316 puana ulaşarak üçüncü sırada konumlandı. 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan tablette Adreno 830 GPU, 9200 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Dördüncü sırada vivo Pad 5 Pro yer aldı. AnTuTu testinde 2 milyon 858 bin 418 puana ulaşan tablette MediaTek Dimensity 9400 yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin beşinci sırasında iQOO Pad 5 Pro bulunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alan tablet 2 milyon 847 bin 482 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 819 bin 485 puan ile Redmi K Pad, 2 milyon 501 bin 770 puan ile Red Magic Gaming Tablet Pro takip etti.