27 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! 170+ Spor Modu Var

Lenovo, yeni akıllı saatini tanıttı. Lenovo Watch GT Pro olarak adlandırılan bu yeni model, uzun pil ömrünün yanı sıra suya dayanıklılık, sağlık takibi ve özel spor modları ile öne çıkıyor. Son derece etkileyici bir görünüme sahip saat kullanmayı tercih edenler tarafından çok ilgi görecek gibi görünüyor.

Lenovo Watch GT Pro Özellikleri

Ekran : 1.43 inç AMOLED (466 x 466 piksel)

: 1.43 inç AMOLED (466 x 466 piksel) Ekran Koruması : Corning Gorilla Glass

: Corning Gorilla Glass Spor Modları : 170+ Spor Modu

: 170+ Spor Modu Sağlık Takibi : Sürekli Nabız, Stres Ölçümü, Uyku Analizi, Nefes Egzersizleri

: Sürekli Nabız, Stres Ölçümü, Uyku Analizi, Nefes Egzersizleri Pil Ömrü : 27 güne kadar (Uzun kullanım) / 7 gün (Yoğun kullanım)

: 27 güne kadar (Uzun kullanım) / 7 gün (Yoğun kullanım) Batarya Kapasitesi : 470 mAh (Yaklaşık 3 saatte tam şarj)

: 470 mAh (Yaklaşık 3 saatte tam şarj) Bağlantı : Bluetooth 5.3 (Sesli görüşme desteği)

: Bluetooth 5.3 (Sesli görüşme desteği) Dayanıklılık : 5 ATM (Suya dayanıklı)

: 5 ATM (Suya dayanıklı) Uyumluluk: Android ve iOS

1.43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Watch GT Pro, AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu, çizilme ve benzeri durumlara karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Cihaz, Bluetooth 5.3 desteği sunuyor. Sesli görüşmeler gerçekleştirebiliyor, bildirimleri görüntüleyebiliyor ve arama geçmişine göz atabiliyorsunuz. Ayrıca sporla uğraşanlar için kritik öneme sahip olan barometre ve altimetre özellikleri ile birlikte geliyor. Bu özellikler, hava basıncından hareketle hava durumundaki değişiklikleri tahmin etmesine ve yüksekliği belirlemesine imkân sağlıyor.

Hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışan akıllı saat, 170'ten fazla spor modu ile beraber geliyor. 5ATM su direncine sahip olan cihaz, stres seviyesini ölçümü, nefe egzeresizlikleri ve detaylı uyku analizi gibi özelliklere sahip. Ayrıca nabzınızı da sürekli olarak takip ediyor.

Lenovo Watch GT Pro Fiyatı

Lenovo Watch GT Pro için 899 yuan (5 bin 498 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, uzun kullanım modunda 27 güne kadar pil ömrü sunuyor. Yoğun kullanımda ise yaklaşık 7 günlük pil ömrü sunuyor. 470 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı saat yaklaşık üç saate ise tam şarj oluyor.