10 Günlük Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat Tanıtıldı! OLED Ekran ve Dahası

OnePlus Watch Lite tanıtıldı. Bununla birlikte yeni akıllı saatin bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı netlik kazandı. Cihaz, uzun pil ömrü, çok sayıda spor modu ve sağlık takibi gibi özellikleri ile dikkatleri üzerinde topluyor. Ayrıca hızlı şarj gibi özellikleriyle de ön plana çıkıyor.

OnePlus Watch Lite Özellikleri

Ekran : 1.46 inç OLED

: 1.46 inç OLED Ekran Özellikleri : 3.000 nit maksimum parlaklık (Spor Modu), Aqua Touch (Islak elle kullanım)

: 3.000 nit maksimum parlaklık (Spor Modu), Aqua Touch (Islak elle kullanım) Kalınlık : 8.9 mm

: 8.9 mm Batarya Ömrü : 10 güne kadar

: 10 güne kadar Şarj Hızı : 10 dakikalık şarj ile 24 saat kullanım

: 10 dakikalık şarj ile 24 saat kullanım Spor Modları : 100+ Mod (Badminton, tenis vb. dâhil 12 profesyonel mod)

: 100+ Mod (Badminton, tenis vb. dâhil 12 profesyonel mod) Sağlık Takibi : 60 Saniyelik Sağlık Özeti (SpO2, Nabız, Uyku, Vücut Isısı, Nefes)

: 60 Saniyelik Sağlık Özeti (SpO2, Nabız, Uyku, Vücut Isısı, Nefes) Bağlantı : Android ve iOS uyumlu, çift cihaz bağlantısı (Android)

: Android ve iOS uyumlu, çift cihaz bağlantısı (Android) Ekstra Özellik: Nabız verisini spor ekipmanlarına yansıtma

1,46 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus Watch Lite, spor modunda OLED ekran üzerinde 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Aqua Touch özelliği sayesinde parmaklarınız terli ya da ıslak olduğunda dahi rahat bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. OnePlus 15R ve OnePlus Pad Go 2 ile birlikte tanıtılan cihaz, 8.9 mm kalınlığında.

Cihaz, 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bununla brilikte hızlı şarj özelliğine de sahip. Yalnızca 10 dakikalık şarj ile 24 saatlik kullanım sunuyor. Hem Android hem iOS cihazlarla eşleştirilerek kullanılabilen saat,aynı anda iki farklı Android cihaza dahi bağlanabiliyor. Böylece farklı cihazlar arasında geçiş yapmak da inanılmaz kolaylaşıyor.

Akıllı saatin en dikkat çekici yanı, koşu, tenis, ip atlama ve badminton gibi 12 profesyonel spor modu da dahil olmak üzere 100'den fazla spor modunu desteklemesi. Badminton modunda vuruş hızı, vuruş tipi ve benzeri istatistikler sağlıyor. Böylece kendinizi daha da geliştirebiliyorsunuz.

OnePlus Watch Lite, bütün bunlara ek olarak 60 saniyelik sağlık özeti özelliği ile kandaki oksijen düzeyi, uyku düzeni, nefes alışverişi, vücut ısısı ve benzeri verileri sağlayarak sağlık takibi yapmanızı da oldukça kolaylaştırıyor. Bu arada spor salonunda kalp atış hızınızı uyumlu ekipmanlara da yansıtabildiğini belirtelim.

OnePlus Watch Lite Fiyatı

OnePlus Watch Lite için 180 euro (9 bin 47 TL) fiyat etiketi belirlendi. Yeni akıllı saat, gümüş ve ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile beraber geliyor. Bu yılın başlarında tanıtılan OnePlus Watch 3 için de 329 dolar (14 bin 55 TL) fiyat belirlenmişti.