Lenovo Şarjı 36 Saat Giden Kablosuz Kulaklığını Tanıttı!

Lenovo Yoga TWS Özellikleri Neler?

Tasarım ve Bağlantı True Wireless (kablosuz kulak içi) Minimal, sade tasarım YOGA dizüstü bilgisayarlarla “DNA seviyesinde tanıma” (kutuyu açınca otomatik bağlanma) Çift cihaz bağlantısı (telefon ve laptop arasında geçiş kolaylığı)

Ses ve Mikrofon 12.2 mm çift manyetik sürücü Frekans aralığı: 20Hz–20kHz 3 mikrofon ile ENC (görüşmeler için gürültü engelleme) ANC (aktif gürültü engelleme) –40dB’e kadar

Pil ve Şarj ANC kapalı: Tek şarjla 7 saat, 36 saat toplam ANC açık: Tek şarjla 4.5 saat, 24 saat toplam Hızlı şarj: 10 dakikada 2 saat kullanım

Dayanıklılık IPX4 sertifikası (spor ve hafif yağmurda kullanım)



Lenovo Yoga TWS, temelde bir kulak içi kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Minimal ve sade bir tasarımla gelen ürün özellikle Pro 9i gibi YOGA serisi dizüstü bilgisayarlarla sorunsuz bir şekilde senkronize olabiliyor. Bu kapsamda kulaklığı kutusundan çıkardığınız anda anında bağlantı kurulabiliyor. Ayrıca çift cihaz bağlantısı desteği sayesinde telefon ve laptop arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz.

Ürünün ses özellikleri de kullanıcıları üzmüyor. Cihazda 12.2 mm çift manyetik sürücü bulunuyor ve standart 20Hz–20kHz frekans aralıklarını destekliyor. Bu değerler kağıt üzerinde çok iddialı olmasa da başta da belirttiğimiz gibi günlük kullanımlarda herhangi bir sorun çıkarmıyor.

Lenovo Yoga TWS konuşmalarda netliği artırabilmek için çevresel gürültü engelleme (ENC) destekli üç adet mikrofona sahip. Bununla birlikte aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sayesinde dış sesleri de kolaylıkla izole edebilme yeteneğine sahip.

Cihazın batarya özellikleri de oldukça etkileyici. Lenovo’nun açıklamasına göre ANC kapalıyken tek şarjla yaklaşık 7 saat kullanım sunuyor. Kutusuyla birlikte bu süre toplam 36 saate kadar çıkıyor. ANC açık olduğunda ise tek şarjla 4,5 saat, kutusuyla birlikte toplam 24 saat kullanılabiliyor. Öte yandan sadece 10 dakikalık şarjla yaklaşık 2 saatlik kullanım mümkün diyebiliriz.

Lenovo Yoga TWS Fiyatı Ne Kadar olacak ve Türkiye'ye Gelecek mi?

Lenovo’nun yeni Yoga TWS Earbuds modeli Çin’de 599 yuan (yaklaşık 3.850 TL) fiyat etiketiyle tanıtıldı. Özellikleri ve fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda bu kulaklığın orta segmente hitap ettiğini söyleyebiliriz. Şu an için cihazın global pazara çıkıp çıkmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ülkemizde daha önce birçok Lenovo kulaklığının satıldığını düşündüğümüzde Yoga TWS modelinin de Türkiye’ye gelme ihtimali oldukça yüksek.

Editörün Yorumu

Lenovo Yoga TWS’nin özellikleri ve şarj süreleri gerçekten etkileyici diyebilirim. Uygun fiyatıyla da kesinlikle bu segment için önemli bir alternatif olarak öne çıkacaktır. Kompakt ve şık tasarımı ise kulaklığı adeta premium bir ürün gibi hissettiriyor diye düşünüyorum.