Efsane Geri Dönüyor! Lexus LFA Bu Kez Tamamen Elektrikli Olacak

Lexus LFA bu kez tamamen elektrikli bir model olarak geliyor. Bununla birlikte araç yere çok yakın ve sportif bir tasarımla ön plana çıkacak. Özellikle iç kısım, bambaşka bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Henüz seri üretime geçmeyen bu model, Toyota GR GT ve GR GT3 gibi yarış otomobilleri ile beraber geliştiriliyor.

Yeni Lexus LFA'in Özellikleri

Efsane spor otomobili Lexus LFA geri dönüyor ancak bu kez tamamen elektrikli olacak. Yeni versiyon, yere yakın ve sportif tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayacak olan model, bir süper spor otomobil konsepti olarak tanıtıldı. Lexus, LFA isminin sadece içten yanmalı motorlar ile sınırlı olmadığını, o dönemin mühendislik harikasını temsil ettiğini belirtti.

Yeni elektrikli süper spor otomobil LFA'in geliştirme süreci, Toyota Gazoo Racing tarafından geliştirilmekte olan GR GT ve GR GT3 modelleri ile aynı süreçte ilerliyor. Bu iş birliği sayesinde LFA, GR GT'nin sağlam ve hafif yapısı da dahil olmak üzere birçok temel bileşenini ve teknolojisini paylaşacak.

Lexus, bu yeni konsepti geliştirirken üç ana unsura dikkat ediyor. Bunlar düşük ağırlık merkezi, hafif ama sağlam şasi ve maksimum aerodinamik performansından oluşuyor. Aracın en ağır kısımları yere yakın bir şekilde konumlandırılacak. Böylece ağırlık merkezi düşürülecek ve daha kolay bir yol tutuşu elde edilebilecek.

Bu model, yeni nesil süper spor otomobillerinin boyutlarına (yaklaşık 184.6 inç uzunluğunda) yakın bir yapıda olacak şekilde tasarlandı. İç kısım, Lexus'un elektrikli SUV modeli RZ'de gördüğümüz U şeklindeki fütüristik bir direksiyona sahip. Otomobilin performansı ile ilgili ayrıntılar ise şimdilik belli değil, sadece tamamen elektrikli olduğu doğrulandı. İlerleyen süreçte hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.